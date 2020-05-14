GTA 5 Epic Games tarafından ücretsiz mi dağıtacak? GTA 5 ücretsiz indirme ile yeniden gündemde!

Serbest dolaşım oyun modu ile çok sevilen oyunlardan birisi olan GTA 5,ücretsiz erişim ihtimali ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games tarafından yapılan bir paylaşımın gündeme getirdiği GTA 5 ücretsiz olacak hususu, pek çok oyunseverin heyecanlanmasına neden oldu. Peki, GTA 5 ücretsiz olarak indirilebilecek mi? İşte, pek çok oyunseverin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgile

Belirli dönemlerde ücretsiz oyun sunarak takipçilerini mutlu eden Epic Games, bu kez GTA 5 ile gündeme geldi. Epic Games tarafından önce Twitter üzerinden duyurulan GTA 5 ücretsiz olacak tweeti, daha sonra bir anda silinmiş ve yerine sürpriz bir oyun ibaresi eklenmişti. Bunun üzerine pek çok kişi, GTA 5 ücretsiz mi olacak sorularını yöneltmeye başladı.

Steam ile ciddi bir rekabet içerisine giren Epic Games, GTA 5'i ücretsiz dağıtma ihtimali ile sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bu tarz bir durumda kullanıcı sayısını da arttırma imkanına sahip olacak olan Epic Games'in 14 Mayıs saat 18.00'da GTA 5'i ücretsiz olarak duyurması bekleniyor.