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HABERLERTeknoloji Haberleri

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA çıkarması

#Türk Telekom#Mwc#Mobil Dünya Kongresi
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA çıkarması

Türk Telekom, grup şirketi Argela’nın ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte ONF bünyesinde geliştirdiği SEBA’nın gösterimini, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştiriyor. Türk Telekom, uluslararası ONF platformunda geliştirilen SEBA’yı iştiraki Netsia ile birlikte GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor.

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Türk Telekom, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ndeki etkinliklerde önemli proje ve iş birlikleriyle yerini alıyor. Türk Telekom, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliğinde, iştirakleri Argela ve Netsia’nın geliştirmeleri ile dünyada ilk kez ticari olarak Türkiye’de kullanılan SEBA’yı (Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi) ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor.

SEBA’yı ticarileştiren ilk operatör oldu

Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.   

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SEBA, Türk Telekom ve global operatörlerin ortak tanıtımında sergileniyor

ONF bünyesinde SEBA geliştirme ve ürünleştirme çalışmalarını bir arada sürdüren Türk Telekom ile Netsia’nın, diğer topluluk üyesi operatör ve firmaların katılımı ile oluşturulan ortak alanda sergilediği SEBA projesi, katılımcılar tarafından ilgi görüyor.  

Erişim şebekelerine firma bağımsız yapısıyla esneklik ve verimlilik kazandıran SEBA, Almanya, İngiltere, Brezilya ve Tayvan'ın ileri gelen operatörleri tarafından da deneniyor. Netsia'nın sunduğu yenilikçi sanallaştırılmış ve mikro hizmet tabanlı mimariye sahip BB Suite çözümü, halihazırda birçok operatörün laboratuvarına başarıyla entegre edildi.

 

Canlı bağlantılarla BB Suite teknolojisi tanıtılıyor

Kongre’de yer alan kioskta ayrıca Netsia Broadband Suite (BB Suite) teknolojisinin en yeni özellikleri tanıtılarak, canlı bağlantılarla sistemlerin demosu gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, BB Suite ile gelen yeni teknolojinin tedarikçilere sağladığı bağımsızlığı, CAPEX ve OPEX tasarrufunu ve diğer özelliklerini yakından inceleme fırsatını yakalıyor. 

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#Türk Telekom#Mwc#Mobil Dünya Kongresi

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