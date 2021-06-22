Granny indir - Granny nasıl indirilir? Android ve IOS için son sürüm ücretsiz Granny uygulaması

Granny oyunu, akıllı cihazlara telefon mağazalarından indirilerek oynanan bir oyundur.

Granny Nedir ve Nasıl Oynanır?

Granny oyunu hakkında pek çok kişi detaylara ulaşmak istiyor. Granny oyunu korku oyunu olarak bilinen özel bir bir oyundur. Granny oyunu aksiyon ve korku oyuncuları için uygun olan bir oyundur. Oyun içerisinde kişiler bir eve sıkıştırılarak, Granny adındaki karakterden kaçmaya çalışıyor.

Oyuncular tüm oyun boyunca şifreleri çözerek, Granny karakterinden ev içerisinde uzaklaşarak oyunu kazanmaya çalışıyor. Granny oyunu tamamen heyecan verici bir oyun olarak biliniyor. Heyecan ve korku oyun kategorisinde yer alan bir oyundur. Oyuncular oyun içerisinde bulunan odalardan kaçarak şifreleri çözmeye çalışır. Şifre çözümleriyle birlikte karakterinden kaçarak oyunu kazanır.

Granny Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Granny oyunu hakkında bilgi sahibi olan bireyler telefonlarına Granny oyununu nasıl indirebileceğini araştırabiliyor. Granny oyunu telefonlara mağazalardan yüklenebilir. Cihaz sahipleri android ve iOS cihazlarına Granny oyununu tek tıkla indirerek oynayabilir. Yükleme ve indirme işlemleri, telefon mağazalarından kolayca yapılabilir. Granny oyunu kişilere ücretsiz olarak hazırlanan bir oyundur. Oyun tasarımcıları uygulama mağazalar üzerinden kişilere Granny oyununu indirme fırsatı sağlıyor.

Granny iOS App Store İndirme Linki

Granny oyunu iOS cihazlara uygun olarak tasarlanan bir oyundur. iOS cihazlara sahip olan oyuncular https://apps.apple.com/us/app/granny/id1323957120 linkini kullanarak Granny oyununu iOS cihazlarına yükleyerek oynayabilir. Granny uygulaması iOS cihazlarında oynanabilen özel bir oyundur. iOS cihazlarına link üzerinden Granny oyunu kolayca yüklenebilir ve açılarak oynanabilir.

GRANNY İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Granny Android Google Play İndirme Linki

Granny oyunu Android cihazlarına uyumlu olan bir oyundur. Granny oyununu kolayca Android cihazlara yüklemek için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvloper.granny&hl=tr&gl=US linki kullanılarak android cihazlara indirilebilir. Granny tabletlere ve telefonlara uygun olan oyunlardan biridir. İndirme linki hem tablet hem de android cihazlara uyumludur.

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Granny Oynama Tüyoları ve İpuçları

Granny oyununda başarılı olmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Granny oyunu içerisinde yer alan korku karakterinden kaçmak ve yakalanmamak gerekir. Oyuncular yapacağı görevlerle, Granny karakterinden kaçarak başarılı olabilir. Oyuncuların odalara girdiğinde ses yapmaması ve sürekli olarak Granny karakterinin sesini dinlemesi gerekiyor. Granny karakteri yaklaştığında, oyuncuların ses çıkarmaması ve oda içerisinde saklanması gerekir. Granny oyuncuları yakalaması durumunda, oyuncular başarısız sayılır.

Granny karakteri, oyuncuların görevleri yapmasına engel olmaya çalışır. Oyuncular hassas ve yavaşça hareket ederek karakterden kaçmaya çalışması gerekiyor. Yakalanmamak ve oyunu başarıyla sonlandırmak için, mutlaka görevleri sessiz bir şekilde yapması gerekir. Oyuncuların mutlaka sessiz hareket etmesi, Granny oyunu için oldukça önemli bir detaydır. Başarılı olmak ve Granny karakterine yakalanmamak için, oyuncuların görevlerini büyük bir titizlikle yapması gerekir.

Granny Özellikleri ve İncelemesi

Granny oyununun farklı bazı özellikleri bulunuyor. Oyuncular bir ev içerisine yerleştirilerek, Granny karakteriyle baş başa bırakılıyor. Granny karakteri, oyuncuların sesini dinleyerek onları yakalamak istiyor. Oyuncular Granny karakterinden kaçarak, verilen görevleri kusursuz olarak yerine getirmelidir.

Görevlerin tamamen yerine getirilmesi, oyunda oyunculara başarı getirecektir. Oyun içerisinde oyuncuların oyunu kulaklıkla oynaması tavsiye edilir. Oyun içerisinde Granny karakterinin çıkardığı sesler detaylı olarak dinlemelidir. Granny oyunun özellikleri arasında, oyuncuların gireceği odalar bulunuyor. Ev içerisinde odaların detaylı olarak gezilmesi ve görevlerin bulunması gerekir.