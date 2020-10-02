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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Google Haritalar değişiyor! İşte gelen yeni özellik

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Google Haritalar değişiyor! İşte gelen yeni özellik
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Gündelik hayatımızda sık sık kullandığımız Google Haritalar, yayınladığı yeni güncelleme ile şehirlerin popüler noktalarını işaretlemeye başladı.

Google, geçtiğimiz yıl navigasyon servisi için artırılmış gerçeklik özelliği yayınlamıştı. Bu özellik ile kullanıcılar akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak gidecekleri rotayı telefonu üzerinden gerçek dünya modunda görüntüleyebiliyor.

Google bu artırılmış gerçeklik modunu biraz daha ileri taşıyarak yeni bir özellik daha yayınladı. Bugünden itibaren Google Haritalar üzerinden ‘canlı görüntüleme’ özelliğini açtığında şehirlerdeki popüler noktaları görebilecek. Bu özellik ile yürüdüğünüz caddede bulunan tüm popüler ve turistik mekanları görebileceksiniz. Özellikle de turist olarak gittiğiniz ülke ve şehirlerde oldukça işlevsel olan bu uygulama şimdilik birkaç rotada geçerli.

Google Haritalar’ın yeni özelliği Amsterdam, Bangkok, Barselona, Berlin, Budapeşte, Dubai, Floransa, İstanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Münih, New York, Osaka, Paris, Prag, Roma, San Francisco, Sidney, Tokyo ve Viyana’da kullanılabiliyor. Kullanıcılar daha fazla popüler merkezde desteklenmesini bekliyor.

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