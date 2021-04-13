Google Chrome'daki Chrome//flags kullanımı hakkında detaylı bilgi

Chrome yakın zamanda chrome//flags eklentisini tanıttı. Bu eklenti içerisinde sekme gruplandırmadan karanlık moda kadar pek çok yeni özellik bulunuyor.



chrome//flags Nedir?



Chrome içerisinde pek çok eklenti bulunsa da, chrome//flags eklentisi tarayıcı özelleştirmeleri konusunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıdır. Tarayıcınız üzerinde chrome//flags eklentisi sayesinde pek çok özelleştirme yapabilme imkanınız bulunuyor. Bu özelleştirme listesi tarayıcı renginden sekme gruplandırmaya, karanlık moddan rahat okuma özelliklerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hal böyle olunca Chrome neden dünyanın en çok kullanılan tarayıcılarından biri olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor.



chrome//flags Ayarları



Chrome üzerinde eklentiyi çalıştırabilmek için öncelikle tarayıcınızın adres çubuğuna "chrome://flags" yazmalısınız. Ardından karşınıza her türlü özelliğin içerisinde bulunduğu eklenti menüsü açılacaktır. Bu menü içerisinde tüm özellikler disabled olarak gözükür. Aktif etmek ve kullanmak istediğiniz özelliklerin yanındaki disabled ibaresini enabled haline getirdiğinizde, özelliği aktif hale getirmiş olursunuz. Ardından sağ altta bulunan relaunch butonuna tıkladıktan ayarlarınız kaydolur ve artık eklenti menüsünü kapatabilirsiniz.



chrome//flags Özellikleri



Google Chrome tarayıcısı içine eklenen chrome//flags eklentisi sayesinde artık internet deneyimlerimizi kolaylaştıracak ve daha keyifli hale getirecek bir dizi özelliğe sahip olduk. Bu özellikler hem karmaşık internet deneyimlerini rahatlatmak, hem de daha kişiselleşmiş tarayıcılar oluşturmak için üretildi. Bu sebeple de tüm kullanıcılardan tam not aldı. Peki chrome//flags eklentisi ile gelen yeni özellikler neler? Bunları şu şekilde listelememiz mümkün:

Sekme gruplandırma,

Okuyucu modu,

Uzantı menüsü,

Karanlık mod (hem masaüstü, hem de mobil için uygun),

Global medya kontrolü,

Daha akıcı kaydırma,

Daha sessiz bildirimler,

Daha hızlı indirme yapma,

Şifreleri dışa aktarma,

İnternet sitelerini QR kod aracılığıya paylaşma,

Önizleme kartları,

Yerel IP adreslerini saklama,

Chrome'u hızlandırmak için QUIC protokolü,

Otomatik doldurma seçenekleri,

Aşırı kaynak tüketen reklamları engelleme seçeneği,

Size uygun makaleleri eski haline getirme (mobil için uygun),

Chrome dust modu (mobil için uygun),

Sekme grubu oluşturma (mobil için uygun),

Akıllı paylaşma (mobil için uygun),

Google Lens ile akıllı fotoğraf arama özelliği (mobil için uygun).

Google Chrome'daki chrome//flags eklentisi içerisinde yer alan bazı özellikler henüz geliştirme aşamasında oldukları için gizleniyor. Yani eklentiler üzerinde aradığınızda bu özellikleri bulamayabilirsiniz. Bu özelliklerin geliştirme süreçleri tamamlandıkça eklenti içerisine yerleştirilecekleri belirtiliyor.



chrome//flags Özellikleri Kolayca Ulaşmak İçin Başlıca Komutlar



Burada bulunan tüm komutlar, tarayıcınız üzerine yazdığınız "chrome://flags/" URL'sinin arkasına getirilerek kullanılmalıdır. Eklentilere ve özelliklere kolayca erişmenizi sağlayan bu komutları şu şekilde listelememiz mümkün:

Sekme gruplandırma - #tab-groups

Okuyucu modu - #enable-reader-mode

Uzantı menüsü - #extensions-toolbar-menu

Karanlık mod - #enable-force-dark

Global medya kontrolü - #global-media-controls

Sonuç olarak Google Chrome yine internet dünyasında en çok kullanılan tarayıcı olmasının hakkını bir kez daha verdi. Hem geliştirme sürecindeki hem de tamamlanmış özellikler sayesinde artık kullanıcılar internet gezintilerinde daha rahat bir deneyim ve daha kişisel hale getirilmiş tarayıcılar kullanabiliyorlar. Hal böyle olunca da artık internette gezinmek ve vakit geçirmek daha keyifli bir hale gelmiş oluyor.