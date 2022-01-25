Girişimcilik programı sertifikaları NFT olarak dağıtıldı

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DenizBank’ın ekosistem içerisinde katma değerli işler oluşturmak ve bu amaçla girişimcilere destek vermek üzere hayata geçirdiği iştiraki NEOHUB ile Bankanın eğitim platformu Deniz Akademi, Girişimcilik Sertifika Programı gerçekleştirdi. Program, yedi uzman eğitmenin A’dan Z’ye girişimcilik üzerine verdiği dersler ile toplam 10 hafta devam etti.

Katılımcılar programda, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritalarına uygun mentor desteği aldı. 9 modülde toplam 480 dakika eğitimi tamamlayan katılımcılar, Demo Day etkinliğinde yatırımcı sunumları ile jürinin karşısına çıkarak mezun olduktan sonra sertifikalarını NFT formatında aldılar.