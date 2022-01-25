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Girişimcilik programı sertifikaları NFT olarak dağıtıldı

#Denizbank#Nft#Blockchain
Girişimcilik programı sertifikaları NFT olarak dağıtıldı

DenizBank iştiraki NEOHUB, banka çalışanlarına özel hayata geçirdiği Girişimcilik Programı’nın sertifikalarını NFT formatında dağıttı.

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DenizBank’ın ekosistem içerisinde katma değerli işler oluşturmak ve bu amaçla girişimcilere destek vermek üzere hayata geçirdiği iştiraki NEOHUB ile Bankanın eğitim platformu Deniz Akademi, Girişimcilik Sertifika Programı gerçekleştirdi. Program, yedi uzman eğitmenin A’dan Z’ye girişimcilik üzerine verdiği dersler ile toplam 10 hafta devam etti. 

Katılımcılar programda, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritalarına uygun mentor desteği aldı. 9 modülde toplam 480 dakika eğitimi tamamlayan katılımcılar, Demo Day etkinliğinde yatırımcı sunumları ile jürinin karşısına çıkarak mezun olduktan sonra sertifikalarını NFT formatında aldılar. 

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