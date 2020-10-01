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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:07 | Son Güncelleme:

Giresun’da kurulacak Teknopark için önemli gelişme

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Giresun’da kurulacak Teknopark için önemli gelişme
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Giresun’da 2. Organize Sanayi Bölgesine yapılması planan ve Arge üzerine önemli bir merkez haline getirilmesi hedeflenen Giresun Teknoloji Geliştirme Merkezinin imar planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2. Ornagize Sanayi Bölgesi içerisinde ilan edilen Giresun Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin kurucu ortaklar bilgilendirme toplantısı Giresun Üniveritesi Rektörlük binasında gerçekleşti. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin yaptığı çalışmalar ve mimari projesi ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya tarafından şirketin kamusallaşma ve teknik çalışmaları hakkında şirket ortaklarını bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.

Yapılan sunumda, Giresun Teknopark’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan idari bina ve kuluçka merkezine ait imar planları ve mimari projenin detayları aktarıldı. Çalışmalarda son saşamaya gelindiğini söyleyen Genel Müdür Muhammet Anıl Kaya, planlandığı şekilde kuruluş çalışmalarının çok yakında tamamlanacağını aktardı. Toplantıya katılan kurucu ortaklar, şu ana kadar yapılan çalışmalarla birlikte, yürütülen projenin fiziki olarak ta yakın zamanda hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıya, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Halilbeyoğlu, Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekretei Bülent Cebeci, Giresun Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Kahraman ve Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya katıldı.

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