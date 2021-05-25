General Mobile GM21 Pro incelemesi

General Mobile, her yıl telefon modellerini daha da iyi bir hale getiriyor. GM20 serisiyle de bu sayfalarda düşüncelerimizi paylaşmıştık. Şimdi ise sıra GM21 serisine geldi. Şirket, General Mobile GM21 Pro ile birlikte çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor. Tasarım bazında başarılı bulduğumuz telefon, donanım tarafında da dikkat çekiyor.

Öncelikle 6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğunu söyleyerek başlayalım. Ekran/gövde oranı ise yüzde 90'ın üzerinde. Yani ekran çerçeveleri daha ince ve bu açıdan daha geniş bir ekran kullanıcıları bekliyor. Telefonun boyutları ise bugün için standart kabul edilebilecek seviyede.

Arka tarafta alışık olduğumuz dikdörtgen kamera modülü ve dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılayan akıllı telefon, arka tarafa monte edilmiş fiziksel parmak izi okuyucuya sahip. Bu açıdan da General Mobile, önemli bir değişikliğe gitmemiş.

Telefonda 'daha iyisi kullanılabilirdi' dediğim tek nokta ise işlemci oldu. MediaTek'in Helio G90 işlemcisinden gücünü alan ürün, bu açıdan bazı kullanıcılarını tatmin etmeyebilir. 6 GB RAM'le gelen ve 128 GB dahili hafızaya sahip olan GM21 Pro'nun 256 GB'a kadar depolama artırma desteği sunması ise önemli bir özellik.

6.67 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefon, bu ekranda 1080 x 2400 piksel Full HD+ görüntü kalitesi sunuyor. Bu açıdan da bekleneni veren bir telefon.

Kamera tarafına geldiğimizde ise arka yüzde 4'lü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP şeklinde dörtlü arka kamera, kullanıcısının farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ana kamera ile birlikte 115 derece geniş açı kamera ile kadraja çok daha fazlasını sığdırabilirken, diğer yandan makro kamera ile de yakın açıdan yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Derinlik kamerası da kullanıcıların portre fotoğraf çekiminde işini görüyor ve bokeh efektini başarılı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz.



GM21 Pro'da ayrıca 108 MP Süper Piksel Modu yer alıyor. Yazılımla sağlanan bu destek sayesinde çok daha net fotoğraflar yakalanabiliyor, fotoğraf karelerindeki detaylar önemli hale geliyor.

Çekimlerde yapay zeka teknolojisi de kullanılıyor. Bu teknoloji, çekilen fotoğrafları analiz edip ışık ve renk ayarlarını optmize edior ve daha canlı görüntülerin elde edilmesini sağlıyor.

HDR modu da ürünün öne çıkan bir başka özelliği. Farklı ışık koşullarında daha iyi fotoğrafları yakalamanıza olanak tanıyan yapay zeka kamera sistemi HDR Modu sayesinde, gün doğumu, gün batımı gibi farklı birçok senaryoda daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor.



16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kameraya sahip telefon, burada da yapay zekadan faydalanıyor ve düşük ışık koşullarında daha net görüntülerin elde edilebilmesini sağlıyor.

GM21 Pro'nun 4K video kaydı desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Süper Siyah ve İnci Mavisi şeklinde iki ayrı renk seçeneği ile ilerleyen günlerde satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise 2799 TL olarak belirlendi.



SONUÇ

Bu telefon bir üst seviye model değil. Daha çok bütçe dostu bir telefon arıyorsanız GM21 Pro bir seçenek olabilir. Ancak tasarım ve donanım özellikleri bakımından ürün başarılı denebilir. İşlemci tarafında Mediatek'in olması bazı kullanıcıları çekimser kılabilir. Bu nedenle şirketin bu telefonun fiyatını biraz daha düşürmesininin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.



GMPODS 2 PRO KABLOSUZ KULAKLIK

GM21 Pro'dan konu açılmışken, birlikte duyurusu yapılan GMPods 2 Pro'dan da kısaca bahsedelim. Silikon uçlu kulak içi tasarımı sayesinde aktif gürültü engelleme sunabilen GMPods 2 Pro, ayrıca Hi-Fi müzik desteğine de sahip. Bluetooth 5.0 bağlantı desteği ile birlikte birçok telefon ve cihazla sorunsuz çalışabilen ürün, kulaklığın sap kısmında bulunan dokunmatik yüzey sayesinde müzik, sesli asistan, arama ve daha fazlasını akıllı telefonunuzu cebinizden çıkarmadan kulaklık üzerinden kontrol edebilmenizi mümkün kılıyor.



GMPods 2 Pro, gürültü yalıtımı algoritması ve dört mikrofonlu gürültü engelleme sistemi ile birlikte dış seslerin yüksek olduğu ortamlarda sesli görüşmelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Dinamik&Armatür hibrit ses sürücüsü ile gelen kablosuz kulaklık, Ayrıca AAC HD ses kodeğine de sahip.

Kulaklıklar tek şarj ile 3,5 saate kadar kullanım sunarken 600 mAh bataryalı şarj kutusu ile toplam kullanım süresi 21 saat kadar çıkıyor.

GMPods 2 Pro'nun fiyatı ise 299 TL.