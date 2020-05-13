Geleceğin şirketlerindeki teknolojik dönüşüm nasıl olacak?

İçinde bulundukları pazarın, bugüne kadar olduğundan çok daha hızlı bir şekilde değişip, dönüştüğünü; dijital dönüşümün her yerde, özellikle uçlarda olduğunu vurgulayan HPE Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Afrika Bölgesinden Sorumlu Genel Başkanı Biljana Weber, HPE’nin uçlardan buluta platform bazlı hizmetler sunan bir kurum olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun çok güçlü bir vizyon olduğunu belirtiyor. Geleceğin kurumlarının uç merkezli, bulut destekli ve veri odaklı olacağının altını çizen Weber, uçlardan buluta sürekli bilgi ve öngörü kullanarak hızlılık ve çeviklikle karar veren kurumların kazanacaklarını söylüyor.

HPE’nin tüm portföyünün önümüzdeki 3 yıl içinde “tüketim bazlı hizmetler” olarak müşterilere sunulacağını belirten Weber, tüketim tabanlı iş modeli GreenLake ile pazardaki diğer servis sağlayıcılardan önde olduklarını vurguluyor.

Amacımız insanların iş ve yaşam şekillerini geliştirmek

İnovasyona son derece önem veren HPE’nin insanların iş ve yaşam şekillerini geliştirmeyi amaçladığını belirten Weber şöyle devam ediyor; “HPE’nin yolculuğu, insan odaklılığı, kültürü ve yenilikçilik anlayışı beni en çok cezbeden özellikleri diyebilirim. Merakımız, işletmelerin başarısını şekillendiren fikirleri ortaya çıkarıyor. Yaptığımız işi seviyoruz ve her günü insanların iş ve yaşamlarını geliştirmek için yeni bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı zorluklar bize teknolojiyi geliştirmemiz ve çözümler üretmemiz konusunda ilham veriyor.”



Türkiye’nin dünyanın önemli ekonomileri arasında büyük potansiyel taşıyan ve bölgelerinin en büyük ikinci pazarı olduğunu söyleyen Weber, HPE Türkiye’nin pek çok iyi uygulamayı hayata geçirdiğini vurguluyor. Türkiye’deki çalışmaların HPE için oldukça önemli olduğunun altını çizen Weber, önümüzdeki dönemde de gerekli yatırım ve kaynakların hayata geçirileceğini belirtiyor.

Geleceğin şirketlerindeki teknolojik dönüşüm

Yarının kurumlarındaki dijital dönüşümün “Bulut destekli”, “veri odaklı” ve “uç merkezli” olarak ele alınacağını belirten Weber, dönüşümün bütün sektörleri değiştirdiğini söylüyor. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyanın kapılarının aralandığını, bu kayda değer gelişmelerin ve onları takip edecek diğerlerinin HPE olarak müşterilerinin yanında olmalarının temel sebebi olduğunu ifade ediyor.

Müşterilerin dijital dönüşümlerinde onların iş ortağı olarak onlara katkı sağlamayı, hem de özellikle yapay zeka ve büyük veri alanlarında doğru teknolojileri sunarak rekabette öne geçmelerine destek olmayı amaçladıklarını söyleyen HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak şöyle devam etti; “Burada en kritik konulardan biri doğru yatırımı doğru zamanda, doğru ekonomik şartlarla yapabilmek. Biz de dijital dönüşümde bu 3 bileşeni bir arada sunan firmalardan biriyiz. Hem teknolojiyi doğru şekilde sunuyor, hem teknolojiyi kullanacak insanların eğitimlerine destek oluyoruz, hem de isteyen firmalara “kullandıkça öde” tüketim yaklaşımıyla yeni ekonomik çözümler sunuyoruz”



HPE olarak tüm teknoloji birikimleriyle insanların sağlıklı geleceklerine destek vermek üzere çalıştıklarını ve bu konuda oldukça programı da hayata geçirdiklerini söyleyen Kaymak şunları söyledi; “İnsanlığı geleceğe hazırlayacak önemli projelere destek vermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik için döngüsel ekonomiye öncelik eden kurumların başında geliyoruz. Alzheimar’a çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zeka altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümlerimizi sunuyoruz. En yeni projelerimizden bir diğeri ise 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yeni Ay yolculuğunun simulasyonunu yapacak dünyanın en güçlü süper bilgisayarını NASA için tasarlamak. İçinden geçtiğimiz bu dönemde koronavirüs salgını tüm dünyadaki insanların hayatlarını derinden etkiledi.

Biz de HPE olarak toplumların sağlıklı işleyişine yardımcı olmak, salgından kaynaklanan zorluklarla mücadele eden müşterilerimizi desteklemek ve bu durumun beraberinde getirdiği beklenmedik koşullar karşısında kurumların uyumunu güçlendirmek adına bir dizi inisiyatifi hayata geçirdik.

Bunlardan en önemlisi HPE Finansal Hizmetler olarak, COVID-19’un müşterilerimiz ve iş ortaklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2 milyar dolar kaynak ayırdık. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek”.