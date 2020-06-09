Geleceğin siber güvenlik uzmanları aranıyor

Siber güvenlik alanına ilişkin, Türkiye ve dünyada yaşanan yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına her fırsatta dikkat çeken Biznet Bilişim & Securrent IoT Güvenlik Hizmetleri Takım Lideri Fatih Kayran, “Programı üç yıldır aralıksız düzenlemedeki amacımız, EKS ve IoT güvenliği için farkındalık yaratmak ve yetenekli üniversite öğrencilerini bu alanlara yönlendirerek yetkin insan kaynağı ihtiyacına çözüm sunmak. Salgın süreci nedeniyle önceki yıllarda sınıf ortamında gerçekleştirdiğimiz kampı bu yıl dijital ortama taşıyoruz.” dedi.

Küresel paydaşlar da bu yıl eğitmen olarak yer alacak

Fatih Kayran ayrıca, bu yıl dijital olmanın da verdiği fırsatı kullanarak yurtdışı siber güvenlik toplulukları ve firmalarının da kampta eğitmen olarak görev alacağını belirtti. Akademisyenler, sektör çalışanları ile birlikte oldukça zengin ve yetkin eğitmen kadrosunun yanı sıra; Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Togitek, Kaspersky, Hardwear.io & Payatu, ICS Defense gibi birçok küresel ve yerel paydaşın da kampta yer alacağı vurgulandı.

Son başvuru 12 Haziran 2020 Cuma Saat 24.00’e kadar

Yapılan açıklamada, geleceğin siber güvenlik uzmanlarını sektöre hazırlamayı hedefleyen organizasyonda son başvuru tarihinin 12 Haziran 2020 Cuma günü Saat 24.00’e kadar olduğu ve 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Saat 20.00’de online sınavın, 20-21 Haziran tarihlerinde ise online mülakatın gerçekleştirileceği belirtildi. 22 Haziran 2020 tarihinde katılımcıların açıklanacağı kampın, 26-27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği vurgulandı.

2018 yılında başlayan organizasyonun bu sene üçüncüsünün yapıldığı ve bugüne kadar 2 binin üzerindeki başvurudan, sektöre 47 yeni insan kaynağı kazandırıldığı bilgisi verildi.

Program

26 Haziran Cuma - ICS Güvenlik Sınıfı

10.00 - 17.00

27 Haziran Cumartesi - IoT Güvenlik Sınıfı

10.00 - 17.00

28 Haziran Pazar - ICS ve IoT Online CTF

10.00 - 17.00