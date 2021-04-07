Geleceğin Kültürel Kodları'nda ses teknolojileri ele alınacak

Teknolojideki gelişmelerin sosyal ve kültürel hayata etkilerini odağına alan serinin "Sesin Altın Çağı Başlıyor" başlıklı etkinliği ile akıllı hoparlör ve sesli asistan kullanımında yaşanan hızlı yükseliş, podcast'e olan ilgi, arama motorlarında yapılan sesli arama oranındaki artış, son dönemin yükselen trendi Clubhouse gibi ses teknolojilerinin çeşitli alanlarda güçlenmesi masaya yatırılacak.

Ses teknolojilerindeki yükselişin günlük hayattan pazarlamaya, sanattan sağlığa kadar birçok alanda yaratacağı etkinin konuşulacağı programa Power FM Yayın Sorumlusu Burçin Acer, teknoloji yazarı Tuğçe İçözü ve gazeteci kimliğinin yanı sıra "Yeni Haller" adlı podcast programıyla da tanınan Eray Özer konuk olacak.



Hakan Akben moderatörlüğünde 8 Nisan akşamı saat 21:00'de başlayacak olan canlı yayın, Yapı Kredi'nin YouTube kanalı ve Facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek. İzleyici katkısının açık olduğu Geleceğin Kültürel Kodları etkinlik serisi, teknoloji, dijital dünya ve yapay zekaya konusunda alanında uzmanlaşmış kişileri izleyicilerle buluşturmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.