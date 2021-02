Geforce Now Türkiye sunucusu ve fiyatı için önemli gelişme! Beta sürümü yayına giriyor

Geforce Now Türkiye sunucusu için Turkcell işbirliği ile sürece başlıyor. Gameplus adıyla Türkiye'de satış hizmeti verecek olan Nvidia Geforce Now, Cyberpunk 2077 gibi üst seviye performans isteyen oyunları da oynatabilecek. İşte, Geforce Now Türkiye fiyatı ve ne zaman çıkacağı hakkında detaylı bilgiler

GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI NE KADAR VE NE ZAMAN ÇIKACAK?

15 Şubat tarihinde beta sürümünün açılması beklenen Geforce Now için fiyatın ise 50 TL olması öngörülüyor.

GEFORCE NOW NEDİR?

NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Desteklenen oyunlar için bulut kayıtlarıyla, nerede olunursa olunsun oyunu kaldığı yerden, desteklenen herhangi bir cihazda devam ettirmek mümkün oluyor. Tüm bunları GAME+ ile Türkiye'ye özel GeForce NOW sunucularından kullanmak mümkün olacak.

HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLECEK?

Windows işletim sistemine sahip cihazlardan, MacOS işletim sistemine sahip cihazlardan, Android işletim sistemine sahip cihazlardan, Chromium tabanlı web browserlar (Chromebook cihazları için tavsiye edilir.) , NVIDIA Shield üzerinden ve iOS işletim sistemli cihazlar için Safari web browser üzerinden erişilebilir olacak.

İNTERNET HIZI NE KADAR GEREKLİ?

GeForce NOW, 60 fps'de 720p için 15Mbps ve 60 fps'de 1080p için 25 Mbps hız ile optimum performansa ulaşır.

ÖN KAYIT NEDİR?

Ön Kayıt süreci, sınırlı kapasite ile açılacak olan GeForce NOW Türkiye sunucularını GAME+ ile deneyimleyebilmek için dahil olunması gereken bir süreç. Ön Kayıt süreci boyunca kaydını tamamlayan kullanıcılar, kayıt sırası esas olmak kaydıyla, sunucular aktif olup satışa başlandığında sınırlı kapasiteye erişim hakkını ilk elde eden kullanıcılar olacak.