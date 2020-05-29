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Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

GeForce Now kütüphanesine 26 oyun daha eklendi

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GeForce Now kütüphanesine 26 oyun daha eklendi
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NVIDIA, her perşembe düzenli olarak paylaştığı “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınladı. GeForce Now kütüphanesine 26 oyun daha eklendi

GeForce NOW bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme yeni yayınlanan 3 oyun; Maneater, Saints Row: The Third Remastered and Strategic Mind: Blitzkrieg ile birlikte 26 oyunu içeriyor.

Ubisoft’un Epic Games Store'daki en büyük oyunlarından sekizi 11 Haziran'a kadar %50-75 indirimli olarak GeForce NOW kütüphanesine katılıyor.

GeForce Now kütüphanesine 26 oyun daha eklendi

Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

  • Maneater (PC lansmanı ve Epic Games Store’da yayınlanmasıyla aynı anda – 5/25)
  • Saints Row: The Third Remastered (PC lansmanı ve Epic Games Store’da yayınlanmasıyla aynı anda – 5/22)
  • Strategic Mind: Blitzkrieg (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda – 5/22)
  • Assassin’s Creed Origins (Epic Games Store)
  • Assassin’s Creed Odyssey (Epic)
  • Assassin's Creed III Remastered (Epic)
  • Clustertruck
  • Deadside
  • Epistory - Typing Chronicles
  • Expeditions: Viking
  • Far Cry: New Dawn (Epic)
  • For Honor (Epic)
  • GWENT: The Witcher Card Game
  • Kholat
  • Kona
  • Monster Train
  • Oriental Empires
  • Path Of Wuxia
  • Space Rangers HD: A War Apart
  • The Crew 2 (Epic)
  • The Long Dark
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)
  • Train Fever
  • Watch Dogs 2 (Epic)
  • X-Morph: Defense
  • Zombie Army Trilogy
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