Geforce Now 15 Mart itibariyle beta sürecini tamamlıyor! Geforce Now Türkiye fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye fiyatları oldukça tartışılan Geforce Now, resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3 aylık premium üyelikte 149,70 TL, aylık üyelikte ise 74,90 TL'den hizmet verecek. Ancak , Geforce global sunucularında Kurucu hesabı bulunan kullanıcılar için e-posta aracılığıyla duyuru yapan Nvidia, GAME+’a 1 yıl boyunca aylık 49,90 TL ödeyerek premium olarak erişilebileceğini ifade etti.

GEFORCE NOW NEDİR?

NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun stream hizmetidir ve doğrudan bulut üzerinden cihazına gerçek zamanlı oyun deneyimi sunar. Desteklenen oyunlar için bulut kayıtlarıyla, nerede olunursa olunsun oyunu kaldığı yerden, desteklenen herhangi bir cihazda devam ettirmek mümkün oluyor. Tüm bunları GAME+ ile Türkiye'ye özel GeForce NOW sunucularından kullanmak mümkün olacak.

HANGİ BİLGİSAYARLARDA OYNANABİLECEK?

Windows işletim sistemine sahip cihazlardan, MacOS işletim sistemine sahip cihazlardan, Android işletim sistemine sahip cihazlardan, Chromium tabanlı web browserlar (Chromebook cihazları için tavsiye edilir.) , NVIDIA Shield üzerinden ve iOS işletim sistemli cihazlar için Safari web browser üzerinden erişilebilir olacak.

İNTERNET HIZI NE KADAR GEREKLİ?

GeForce NOW, 60 fps'de 720p için 15Mbps ve 60 fps'de 1080p için 25 Mbps hız ile optimum performansa ulaşır.