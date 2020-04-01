GÃ¼venliÄŸinizi tehlikeye atabilecek durumlara karÅŸÄ± alabileceÄŸiniz Ã¶nlemler ÅŸÃ¶yle:



Mobil cihazlarÄ±nÄ±za yÃ¼klemek istediÄŸiniz uygulamalarÄ±, mutlaka Google Play veya Apple Storeâ€™dan indirin.Â



Mobil cihazlarÄ±nÄ±zÄ±n iÅŸletim sistemlerini gÃ¼ncel tutun.Â



Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z cihazlarÄ±nÄ±zÄ± korumak iÃ§in, gÃ¼venilir yazÄ±lÄ±m firmalarÄ±na ait antivirÃ¼s yazÄ±lÄ±mlarÄ± kullanÄ±n.Â



GÃ¼venliÄŸinden emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kablosuz aÄŸlara baÄŸlanmayÄ±n.Â



Ãœcret, komisyon iadesi gibi Ã§eÅŸitli vaatlerle sizin kiÅŸisel bilgilerinizi ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan sitelere karÅŸÄ± dikkatli olun.Â



Ã–zellikle iÃ§inde bulunduÄŸumuz bu dÃ¶nemde; KoronavirÃ¼s, SalgÄ±n, Maske, Ã‡ok Ã–nemli, Karantina, AÅŸÄ±, Tedavi gibi anahtar kelimeler iÃ§ererek aciliyet, korku ve paniÄŸe yol aÃ§an, sizden bir linke tÄ±klamanÄ±zÄ± veya bir aksiyon almanÄ±zÄ± isteyen iletilere karÅŸÄ± ekstra dikkatli ve soÄŸukkanlÄ± olun.Â



BankamÄ±z resmi web sitesinin "garantibbva.com.tr" olduÄŸunu unutmayÄ±n. Resmi sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±zÄ± web sitemizden inceleyebilirsiniz.Â Â



Bankaya SMS, e-posta ve sosyal medya Ã¼zerinden yÃ¶nlendirildiÄŸinizde veya arama motorlarÄ± Ã¼zerinden giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda web sitesinin adresini ve sertifikayÄ± mutlaka kontrol edin. SertifikayÄ± sitenin adres Ã§ubuÄŸundaki kapalÄ± kilit ikonu temsil eder. Sertifikada sorun gÃ¶rÃ¼rseniz kesinlikle iÅŸlem yapmayÄ±n.



GÃ¼venlik resmi sorgusu Garanti BBVA Ä°nternet BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na yapÄ±lan her giriÅŸte parola adÄ±mÄ±ndan sonra gelir. GiriÅŸ yaparken daha Ã¶nceden seÃ§tiÄŸinizden farklÄ± bir gÃ¼venlik resmi ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsanÄ±z iÅŸlemi durdurun ve ekrana baÅŸka bir bilgi girmeyin.Â



BankamÄ±zÄ± taklit eden sahte bir internet sayfasÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendiÄŸinizde hemen 444 0 333 Garanti BBVA MÃ¼ÅŸteri Ä°letiÅŸim Merkezi veya sosyal medya hesaplarÄ±mÄ±z Ã¼zerinden iletiÅŸime geÃ§in.



