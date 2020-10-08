Garanti BBVA ‘Kadın Girişimci Buluşmaları’ bu yıl dijital olarak gerçekleşti

Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden biri olan kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyim aktarımının yanı sıra yeni iş birlikleri kurmaları ve dolayısıyla yeni pazarlara açılmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Buluşmaları bu yıl dijital olarak gerçekleşti. Moderatörlüğünü Yekta Kopan’ın yaptığı Kadın Girişimci Buluşmaları, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in konuşmalarıyla başladı. ‘E-Ticaret Fırsatları ve Yeni Pazarlar’ başlığı altında gerçekleşen etkinlik, bu yıl da farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimcileri, alanında liderkurumların satın almacılarını ağırladı. Kadın Girişimci Buluşmaları’nın kapanış konuşması Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından gerçekleştirildi.

Dijitalleşmenin bütün sektörler için en büyük öncelik olduğuna dikkat çeken Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Yaşadığımız COVID süreci, hayatın doğal akışını dijital dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdi. 25 yıldır teknolojiye büyük yatırımlar yapan Garanti BBVA, bunun sonucunu 14 milyon müşterisine, pandemi döneminde, kesintisiz hizmet verirken ve çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin sağlığını korurken aldı. Artık hepimizin günlük parçası olan dijital dünya, Kadın Girişimci Buluşma’mız için de çok etkin ve kapsamı geniş bir fırsat sundu bize. Bu yıl ilk kez, programımızı, dijital kanaldan yapıyoruz. 14 yıldır her geçen gün daha fazla istekle büyüttüğümüz platform, ülkemizde, kadın girişimcilerin gücünü, sayısını ve ekonomimize katkısını arttırarak devam ediyor. Bundan sonrası için ana amacımız; global bakış açısıyla kadın girişimcilerin sadece yerelde değil, uluslararası arenada da ticarete yönelmesini sağlamak ve onları bu yönde desteklemek” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise “İçinde bulunduğumuz bu kritik dönemde üstünde durulması gereken husus, kadınların ekonomik faaliyetlere katılım konusunda şimdiye kadar başardıklarının COVID-19 nedeni ile kaybedilmemesidir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimciliğin yarattığı fırsatlar ve pazarlar ekonomilerin değişimi ve gelişiminde büyük rol oynuyor. Kadın girişimcilerin ise bu roldeki payının ve yaratacağı etkinin güçlü bir yer tuttuğunu her fırsatta görüyoruz. Dolayısıyla bu dönemde kadın girişimcilerin özellikle desteklenmesi, kadın istihdamının korunması büyük önem taşıyor. Bu sebeple kadın girişimcilere ciddi bir fayda sağladığımız Kadın Girişimci Buluşmaları’mız büyük önem taşıyor. Diyaloga ve kadının güçlendirilmesine verdiği önem nedeniyle Sayın Bakan Ruhsar Pekcan’a, Kadın Girişimci Buluşmaları’nı 2008’den bu yana kararlılıkla sürdürmemizi mümkün kılan yol arkadaşımız Garanti BBVA’ya teşekkür ederim. Bu dönemden bizi girişimciliğin gücü ve enerjisi çıkartacak.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Bee’o Propolis’in kurucularından ve 2016 yılıTürkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi ödülü sahibi Aslı Elif Tanuğur Samancı da rol model olma konusunda ilham verici hikayesini paylaştı. Katılımcılar, işlerinin gelişmesi ve sürdürülebilirliği için fayda sağlayacak dijitalleşen iş dünyası, dış ticarette ödeme yöntemleri, dış pazarlara erişim ve teşvikler gibi konularda bilgi sahibi oldu.