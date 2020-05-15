Fotoğraf ve resim nasıl düzenlenir? Ücretsiz en iyi fotoğraf ve resim düzenleme programı önerisi

Fotoğrafları ve resimleri bu ücretsiz programlarla birlikte düzenleyebilirsiniz.

Fotoğraf Ve Resim Nasıl Düzenlenir?

Fotoğraf ve resim düzenlemek için kullanabileceğiniz programlar yer almaktadır. Fotoğraf ve resim düzenlemek için mutlaka bir programa ihtiyacınız vardır. Bu programlar üzerinden fotoğraflarınıza yazı ekleyebilir, çeşitli düzenlemeler yapabilir ve resimlerinizi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf düzenlemek için bu programlar üzerinde resimlerinizi açarak düzenlemeler yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu programlar oldukça güvenli ve hızlı çalışan programlardandır.

Ücretsiz En İyi Fotoğraf Ve Resim Düzenleme Programı Önerisi

1) GIMP

GIMP programı bilinen en popüler resim ve fotoğraf düzenleme programları arasında yer almaktadır. GIMP programı ile birlikte fotoğraflarınızı profesyonel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Üstelik program tamamen açık kaynak kodlu ve ücretsiz olan bir programdır. GIMP programı arayüzü sade ve kullanışlıdır. İstediğiniz şekilde fotoğraflar üzerine efekt ekleyebilir ve düzenleme yapabilirsiniz. Windows ve Mac işletim sistemleri için GIMP programı rahatlıkla kullanılabilir.

2) Paint.NET

Hepimiz windows işletim sistemlerinde otomatik olarak yüklenen paint uygulamasını biliyoruz. Bu paint uygulamasının adından esinlenerek üretilen paint.net paint programının daha da gelişmiş hali olarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuştur.Paint.Net programı ile birlikte çok fonksiyonlu bir şekilde fotoğraf düzenleme işlemi yapabiliyorsunuz. Birden fazla eklenti açarak birden fazla fotoğrafı aynı anda açabilirsiniz.

3) PhotoScape

Eğer sadece fotoğraf düzenlemek ve çeşitli efektler eklemek istiyorsanız bu program tam da size göre. Fotoğraf düzenlemeye dair pek çok avantajı beraberinde sunan bu program bilgisayar hafızasında çok yer kaplamayan güzel bir fotoğraf düzenleme programıdır. PhotoScape programı pek çok dil desteği olduğundan dolayı program içerisinde Türkçe dil desteğini de kullanabilirsiniz. Photoscape üzerinden dilerseniz hareketli gif ekleme işlemini de beraberinde yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir program olan PhotoScape programı resim düzenlemeye dair bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

4) IrfanView

Irfanview kullanılan ücretsiz bir fotoğraf düzenleme programıdır. Windows işletim sistemleri için özel olarak üretilen bu program kullanışlı bir arayüzü bulunan programdır. Basit fotoğraf düzenleme ihtiyaçlarınızı büyük ölçüde karşılayan bu program ile birlikte resim kırpma, resim ekleme, resmin boyunu düşürme veya yükseltme gibi daha pek çok işlemi aynı anda yapabilirsiniz.

5) Fotor

Gelişmiş özelliklere sahip olan fotor programı ile fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Üstelik dilerseniz hd veya diğer seçeneklerle de fotoğraflarınızı kayıt edebilirsiniz. Kontrast ve parlaklık ayarlarını da yine bu program üzerinden yapabilirsiniz.