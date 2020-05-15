Fotoğraf ve resim boyutu küçültme işlemi nasıl yapılır?

Fotoğraf boyutunu küçültme işlemleri oldukça kolaydır. Kullanıcıların cep telefonlarından veya kameralardan çekilmiş olan resimlerin boyutlarının küçültülmesi kısa sürede yapılabilir.

Fotoğraf ve Resim Boyutu Küçültme İşlemi Nasıl Yapılır?

Dijital ortamlarda bulunan her dosyanın ve her resim ve görselin byte cinsinden bir değeri bulunmaktadır. Bu resim ve fotoğrafların dosya formatları değiştirilerek çevrim içi resim küçültme sitesi veya masaüstü resim küçültme programı ile resim ve görsellerin küçültülmesi mümkündür.

Çekilmiş veya var olan bir fotoğrafın boyutunu küçültme işlemi yüksek çözünürlükte olan fotoğraflara veya görsellere fotoğraf küçültme programları ile yapılabilmektedir. Bunun dışında fotoğraf küçültme işlemi programsız da yapılabilmektedir.

Fotoğraf boyutu küçültme işlemlerinde bazı programlar kullanılarak yapılabilir. Bunlardan birisi Paint programıdır. Genellikle her bilgisayarda bulunan paint programı ile görsellerin veya fotoğrafların boyutları kolaylıkla küçültülebilir. Paint üzerinden fotoğraf küçültme işlemleri sırası ile şu şekildedir:

- Bilgisayar üzerinden Windows arama kısmına paint yazılıp programa giriş yapılmalıdır.

- Programı açtıktan sonra hangi fotoğrafın boyu küçültülecek ise o fotoğraf programın ekranına sürüklenip bırakılmalıdır.

- Daha sonra ekran üzerinde üst kısımdaki giriş sekmesine tıklanmalıdır.

- Bu sekmede karşımıza çıkan yeniden boyutlandır kısmı seçilmelidir.

- Karşımıza çıkan pencerede piksel seçeneği işaretlenmelidir.

- Böylece piksel değerleri karşımıza çıkacaktır. Burada piksel değerlerini düşürmek mümkündür. Fakat ilk olarak en boy oranını koru kutucuğu mutlaka işaretli olmalıdır. Böylece fotoğrafın orijinalliği bozulmaz.

- Piksel değerleri düşürüldükten sonra tamam sekmesine tıklanmalıdır.

- Bu işlemlerden sonra fotoğraf boyutunda küçülme işlemi tamamlanmış olur.

- Son olarak dosya> farklı kaydet> JPEG resmi seçeneğine tıklayarak küçülttüğümüz fotoğrafı istediğimiz dizine kayıt edebiliriz.

Bu işlemlerden sonra paint uygulaması yardımı ile fotoğraf boyutu küçültülmüş olur. Fakat bu işlem dışında online olarak fotoğraf küçültme işlemi de yapılabilir. Fotoğraf boyutu küçültme işlemleri internet üzerinden birçok site ile yapılabilir. Bu programlardan birisi Image compressor programıdır. Imagecompressor programı ile fotoğraf boyutu küçültme işlemlerinin nasıl yapılacağı şu şekilde açıklanmaktadır:

- İlk olarak Imagecompressor sitesine giriş yapılmalıdır.

- Giriş işlemlerinden sonra yükle kısmı ile karşılaşılır.

- Bu sekmeye tıklanarak boyutu küçülecek olan fotoğraf veya görsel seçilmelidir.

- Böylece fotoğraf veya resim otomatik olarak yüklenir.

- Yükleme işlemlerinden sonra sağ kısımda yer alan kalite yazılı yer tıklanmalıdır.

- Boyutun ne kadar küçüleceği bu bölümde belirtilmelidir.

- Böylece belirtilen oran kadar küçültme işlemi tamamlanmış olur.

Fotoğraf ve resim küçültme programlarından bir diğeri ise Compress JPEG programıdır. Bu adres üzerinden boyut küçültme işlemleri yapılabilir. Image Compressor ile ara yüz olarak birebir aynı işlemler uygulanır. Ayrıca bu sitede 20 adet fotoğraf ile aynı anda boyut küçültmek mümkündür.