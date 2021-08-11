Fortinet 2021 yılı ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

Konuyla ilgili konuşan Fortinet Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ken Xie, “Fortinet olarak ürün portföyümüze yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sırada Amerika ve EMEA bölgelerinin öncülüğünde beş yıl içinde en yüksek üç aylık fatura değerine ulaştık.” dedi.



Sonuçlar şöyle:

Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine göre yıla yüzde 30 arttı ve 801,1 milyon dolara ulaştı.

Ürün geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 298,3 milyon dolar oldu.

Hizmet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 502,8 milyon dolar oldu.

Faturalandırmalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 960,9 milyon dolara ulaştı.

Ertelenmiş gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 2,91 milyar dolar oldu.

GAAP faaliyet marjı, yüzde 18,4 oldu.

GAAP dışı faaliyet marjı, yüzde 25,4 oldu.

GAAP, seyreltmiş net gelir hisse başına 0,82 dolar oldu.

GAAP dışı seyreltilmiş net gelir hisse başına 0,95 dolar oldu.

Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı 418,2 milyon dolar oldu.

Serbest nakit akışı 394,7 milyon dolara yükselerek Fortinet tarihinde yeni çeyrek rekoruna ulaşıldı.