Fortinet 2021 yılı birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

Fortinet Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ken Xie konuyla ilgili şunları söyledi:



“Mevcut işkollarımızda pazar payını artırmak ve 5G, SASE ve SD-WAN gibi daha yeni ürün alanlarında büyümeyi sağlamak için yatırım yaparken ilk çeyrekte güçlü bir gelir ve fatura büyümesi sağladık. Fortinet'in şirket içi ve bulut güvenliği ürünleri platformu yeni ve mevcut müşteriler tarafından büyük rağbet görüyor, son beş yıldaki en yüksek üç aylık ürün gelir artışı sağlamış olmamız da bunun bir göstergesi.” dedi.



İşte şirketin açıkladığı sonuçlar:

Toplam gelir geçen yılın aynı dönemine göre yıla yüzde 23 arttı, 710,3 milyon dolara ulaştı.

Ürün geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 240,7 milyon dolar oldu.

Hizmet geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 469,6 milyon dolar oldu.

Faturalandırmalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 850,6 milyon dolara ulaştı.

Ertelenmiş gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 2,75 milyar dolar oldu.

Yüzde 17,1 olan GAAP faaliyet marjı geçen yılın aynı dönemine göre 310 baz puan düştü.

Yüzde 24,5 oranındaki GAAP dışı faaliyet marjı geçen yılın aynı dönemine göre 210 baz puan arttı.

GAAP, hisse başına net geliri seyreltmiş 0,64 dolar oldu.

GAAP dışı seyreltilmiş net gelir hisse başına 0,81 dolar oldu.

Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı 315,9 milyon dolar oldu.

Serbest nakit akışı 263,8 milyon dolara ulaştı.