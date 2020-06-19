Flash desteği sona eriyor: İşte 'ölüm' tarihi

Yerini yeni teknolojilere bırakan Adobe Flash için yeni tarih açıklandı. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Adobe'un Flash'a olan desteğinin tamamen sonlanacağı kesinleşti.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Flash'ın 24 yıllık ömrü, 2020 sonu itibariyle tarihe karışacak ve Macromedia Flash ismiyle başlayan süreç son bulacak.

Bu tarihten itibaren Adobe Flash herhangi bir güncelleme almayacak; güvenlik yaması yüklenemeyecek. Bu da Flash'ın yer aldığı platformların güvenlik konusunda büyük bir sıkıntıya gireceği anlamına geliyor.



