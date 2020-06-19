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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.06.2020 - 08:05,Son Güncelleme:

Flash desteği sona eriyor: İşte 'ölüm' tarihi

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Flash desteği sona eriyor: İşte 'ölüm' tarihi
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Adobe, Flash kullanımını tamamen sonlandıracağı tarihi paylaştı. 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Flash'a olan destek tamamen kesilecek.

Yerini yeni teknolojilere bırakan Adobe Flash için yeni tarih açıklandı. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Adobe'un Flash'a olan desteğinin tamamen sonlanacağı kesinleşti.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Flash'ın 24 yıllık ömrü, 2020 sonu itibariyle tarihe karışacak ve Macromedia Flash ismiyle başlayan süreç son bulacak.

Bu tarihten itibaren Adobe Flash herhangi bir güncelleme almayacak; güvenlik yaması yüklenemeyecek. Bu da Flash'ın yer aldığı platformların güvenlik konusunda büyük bir sıkıntıya gireceği anlamına geliyor.

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