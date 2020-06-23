Fitbit Charge 4 Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Bilkom, distribütörü olduğu Fitbit’in yeni modeli Fitbit Charge 4’ü satışa sundu. Dahili GPS, Active Zone Minutes, Spotify gibi yeni özellikleriyle Fitbit Charge 4, Fitbit’in en gelişmiş sensör & özellik kombinasyonuna sahip.

Fitbit’in yeni geliştirdiği ve şimdilik sadece Charge 4’de bulunan ‘’Active Zone Minutes’’ özelliği, spor yaparken ya da aktif olunan anlarda geçirilen süreyi, dinlenme kalp atış hızını ve yaş bilgilerini baz alarak analiz ediyor. Otomatik egzersiz algılama özelliği ile birçok farklı aktiviteyi tanıyarak takip eden Charge 4, Aktif Alan Süresi ile yeni bir kişisel ölçüm standardı getiriyor ve önde gelen sağlık kuruluşlarının önerileri de baz alınarak haftalık olarak 150 dakikalık bir hedef için kullanıcıları motive ediyor. Böylelikle egzersizlerin sağlığınıza etkilerini daha detaylı inceleyebiliyorsunuz.

Fitbit, kullanıcılarını desteklemek ve içinde olduğumuz zor günlerde insanların aktif kalmasına yardımcı olmak için Fitbit uygulamasında 40 yeni Premium içerik sunuluyor. Buna ek olarak, Fitbit Premium’a yeni üye olanlar, uygulamayı 90 gün boyunca ücretsiz deneyebiliyor. Deneme süresince kişiselleştirilmiş sağlık bilgileri, rehberlik, gelişmiş uyku araçları, özelleştirilmiş programlar ve barre3, Daily Burn, obé fitness, Physique 57, POPSUGAR ve Yoga Studio: Mind & Body gibi 200’den fazla çalışmaya erişilebiliyor. Premium’un kullanılamadığı bölgelerde olup henüz Fitbit Coach'u denemeyenler de, telefonda veya bilgisayarlarda video antrenmanları izleyebilecekleri 90 günlük ücretsiz deneme sürümüne Fitbit mobil uygulamasından erişebilecekler.

Charge 4 ve Charge 4 Special Edition, Vodafone’da satışa sunuldu. Haziran sonu itibariyle Arçelik, Medimartk, Hepsiburada, Gittigidiyor, Amazon ve Trendyol’da satışa sunulacak. Charge 4, 1.099 TL fiyatla siyah, bordo ve lacivert renk seçenekleriyle tüketicilere sunulacak. Charge 4 Special Edition ise 1.299 TL fiyatla, özel granit reflektör/siyah dokuma kayış ve egzersiz ya da daha spor bir görünüm için klasik siyah kayışla satışa çıkacak.



