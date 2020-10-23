Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light, Nintendo Switch'e geliyor

Avrupa'daki oyuncular Marth'a ilk olarak Super Smash Bros. serisinde bir savaşçı olarak tanıtılmışken, bu prensin hikayesi aslında Japonya'nın Fire Emblem serisindeki ilk oyunu Fire Emblem: Shadow Dragon & the Blade of Light ile başlıyor. Oyunun Nintendo Switch için yeni sürümü, ilk İngilizce yerelleştirmesini içeriyor ve yeni nesil oyuncular için taktik RPG klasiğini hayata geçiriyor.



Bu sürüm ayrıca, taktikçilerin zorluğa kendi hızlarında yaklaşmalarına olanak tanıyan geri sarma, hızlı ileri sarma ve kaydetme durumları gibi özellikler de içerecek.

Marth'ın tehlikeli yolculuğu boyunca oyuncular, her savaş alanı çatışmasının gidişatını değiştirebilecek özelliklere sahip düzinelerce karakter arasından dikkatlice seçim yaparak ordularını çeşitli stratejiler uygulamak için şekillendirebilir.



Bakalım Marth, Archanea Krallığı'na barışı sağlamak için yaptığı destansı seferde kutsal Falchion kılıcını ve mistik Ateş Amblemini elde edebilecek mi?



