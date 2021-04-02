Finansal Kurumlar Birliği ve KoçSistem'den önemli iş birliği

KoçSistem ve finansal kurumların ekonomiye yarattığı katma değeri artırma hedefi ile çalışan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) finans sektörüne özel bulutta ilk “Ortak Veri Merkezi” projesini hayata geçirdi. Yüksek güvenlik standartları ve mevcut yasal düzenlemeler nedeni ile yakın zamana kadar bulut platformlarında faaliyet göstermeyen finans kuruluşları artık hizmetlerini buluta taşıyabiliyor. FKB’nin KoçSistem iş birliği ile kurduğu “Ortak Veri Merkezi” sektörün ilk “topluluk odaklı bulut platformu” olarak finans kurumlarına hizmet vermeye başladı.

BDDK’nın 6 Nisan 2019 tarihinde yayınladığı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliği” ile 15 Mart 2020 tarihinde yayınlanan “Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te yer alan yeni düzenleme, BDDK iznine bağlı olmak kaydıyla finans şirketlerine topluluk bulutu hizmet modeliyle dışarıdan hizmet alma olanağı sunuyor.

Yüksek güvenlikli ve merkezi bulut platformlarına yasal zemin sağlayan düzenlemelerin, Türkiye’deki finans sektörü ve dijital bankacılık dinamiklerine ivme kazandırması bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği bünyesinde ve KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirilen Ortak Veri Merkezi, Türkiye’de ilk defa, sadece finansal kuruluşların ihtiyacına özel ve BDDK kurallarına uyumlu olan finansal bulut servislerini müşterilerin hizmetine sunuluyor. Ortak Veri Merkezi yeni teknolojilerin tek bir noktadan bütünleştirilebilmesi ve uygulamaların merkezi olarak güncellenebilmesi nedeniyle sektöre önemli maliyet avantajları sağlayacak. Bakım ve destek hizmetlerinin tek merkezli olarak verilebilmesi ve dijital ortamın kullanım kolaylığı gibi nedenlerle finansal kuruluşların bilgi teknolojileri maliyet ve bakım giderleri azalacak.



Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Eke kurumların bulut platformlarını tercih etmesinin birçok nedeni olduğunu işaret ederek Türkiye’nin finans sektörüne özel ilk Ortak Veri Merkezi’nin sektör için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Bulut teknolojileri sektörümüzün geleceğini inşa ederken kurumlarımıza ciddi katma değerler sağlıyor. Teknoloji alt yapısı sayesinde, yatırım maliyetlerini azaltma ve yetişmiş insan kaynağını verimli kullanma noktasında ortak yapıların ölçek ekonomisi getirisine sahip olduğunu görüyoruz. Öncelikle bulut tabanlı yazılım teknolojilerinin sektörde yaygınlaşması küçük ve orta ölçekli finans şirketlerinin modern teknolojiye erişim olanaklarını artırıyor. Günümüzde online ortamlarda zenginleşen müşteri deneyimi finans sektörünü bu alanda daha fazla yatırım yapmaya zorluyor. Ayrıca günümüz finans kullanıcısı artık şubelerimizde gerçekleşen tüm işlemleri dijital platformlar kanalıyla yapmayı tercih ediyor. Gelişen fintek sektörünün platform ihtiyaçları ve finansın dijitalleşmesi sektörün bulut hizmetlerinden faydalanmasını adeta şart koşuyor. Genel bulut platformlarının güvenlik ve mahremiyet sorunları nedeniyle kurumlarımız bu hizmetlerden bugüne kadar faydalanamadı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun son düzenlemeleri ile şirketler artık topluluk odaklı bulut hizmetlerini kullanabilecek. Biz de FKB olarak, sektörümüzü temsilen Türkiye’nin topluluk odaklı ilk bulut hizmeti Ortak Veri Merkezini hayata geçirmek suretiyle sektörlerimizin bu alandaki dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçladık. Bu vesileyle finans sektörü için önemli bir adım olan mevzuatın hazırlanmasında ve finans sektörüne kazandırılmasında emeği geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yeni oluşumun Türk ekonomisi ve finans sektörüne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”



Mehmet Ali Akarca: “Finansın geleceğini buluta taşıyoruz”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Türkiye’nin ilk finans odağında Ortak Veri Merkezi’nin sektöre önemli bir açılım sağlayacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Günümüzde kurumlar, yüksek ölçeklenebilirlik, esnek ve maliyet avantajlı çalışma ortamı arayışı içinde bulut platformlarını tercih ediyor. Ancak finans sektörünün özel durumu ve yasal kısıtlamalar nedeniyle finansal kurumlar yakın zamana kadar bulut platformlarının sağladığı avantajlardan gereği gibi faydalanamıyordu. BDDK bu alandaki engelleri yayınladığı bir yönetmelikle sektör lehine aşmış görünüyor. Artık bankalar, finansal kiralama faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketleri gibi finansal kuruluşlar dahil topluluk bulutu hizmet modeliyle ve ilgili düzenleyici kurumun onayıyla dışarıdan bulut hizmeti satın alabilecek. Böylece finansın geleceği topyekûn bir girişimle buluta taşınacak. Bu alanda KoçSistem olarak Finansal Kurumlar Birliği (FKB) sahipliğinde Türkiye’nin finans sektörüne özel ilk Ortak Veri Merkezi’ni kurduk. Bu iş birliği aynı zamanda finans sektörünün dijitalleşme sürecinde önemli bir kulvara girdiğinin de göstergesidir. Küresel ölçekte yaşanan rekabet günümüzün dijital platformlarına yeni bir boyut kazandırırken teknoloji yatırımlarında dünya genelinde daima öncülüğü elden bırakmamış Türk finans sektörü şimdi yepyeni bir fırsatla karşı karşıya. Fintech ve finans hizmetlerinde KoçSistem’in sunduğu yenilikçi bulut çözümleri, yüksek performanslı veri merkezi operasyonları ve siber güvenlik hizmetleri gibi Ortak Veri Merkezi projesinin de finans sektörünün hızla dijitalleşen ana gövdesini güçlendireceğine inanıyoruz.”