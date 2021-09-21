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FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 çıkış tarihi için önemli detay!

#Fifa#Fifa 22#Seoanasayfa
FIFA 22 ne zaman çıkacak FIFA 22 çıkış tarihi için önemli detay

FIFA 22 ne zaman çıkacak sorusu resmi site üzerinden yanıt buldu. Her yıl oyunun yeni bir serisi ile futbolseverlerin karşısına çıkan EA Games, bu yıl da heyecan dolu bir bekleyişe neden oldu. FIFA 22 yeni nesil konsollara özel olarak bir yapıya sahip olacak. Ancak Playstation 4 sahipleri de FIFA 22'yi oynayabilecek. Peki, FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte, EA Games resmi internet sitesi üzerinden FIFA 22 çıkış tarihi ve minimum sistem gereksinimi hakkında detaylı bilgiler

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FIFA 22 çıkış tarihi resmen duyuruldu. EA Games resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, oyunun erken sipariş edenler için 27 Eylül'de erişime açılacağı duyuruldu. Oyunun normal çıkış tarihi ise 1 Ekim olarak açıklandı. EA Games, oyun için gerek duyulan minimum sistem gereksinimi hakkında da bilgi verdi. İşte, FIFA 22 çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4GHz veya eş değeri
İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz veya eş değeri
Bellek: 8 GB
Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
Sabit disk alanı: 50 GB

ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci (AMD): FX 8150 @3.6GHz veya eş değeri
İşlemci (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz veya eş değeri
Bellek: 8 GB
Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya eş değeri
Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya eş değeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş Bantlı Bağlantı
Sabit disk alanı: 50 GB

FIFA 22 ULTİMATE EN İYİ 22 AÇIKLANDI

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EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.

Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings

Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021

Liste şu şekilde:

  • Lionel Messi - 93 RW - Paris Saint-Germain
  • Robert Lewandowski - 92 ST - Bayern Munich
  • Cristiano Ronaldo - 91 ST - Manchester United
  • Kevin De Bruyne - 91 CM - Manchester City
  • Kylian Mbappe - 91 ST - Paris Saint-Germain
  • Neymar Jr - 91 LW - Paris Saint-Germain
  • Jan Oblak - 91 GK - Atletico Madrid
  • Harry Kane - 90 ST - Tottenham Hotspur
  • N'Golo Kante - 90 CDM - Chelsea
  • Manuel Neuer - 90 GK - Bayern Munich
  • Marc-Andre Ter Stegen - 90 GK - FC Barcelona
  • Mohamed Salah - 89 RW - Liverpool
  • Gianluigi Donnarumma - 89 GK - Paris Saint-Germain
  • Karim Benzema - 89 CF - Real Madrid
  • Virgil Van Dijk - 89 CB - Liverpool
  • Joshua Kimmich - 89 CDM - Bayern Munich
  • Son Heung-min - 89 LM - Tottenham Hotspur
  • Alisson - 89 GK - Liverpool
  • Thibaut Courtois - 89 GK - Real Madrid
  • Casemiro - 89 CDM - Real Madrid
  • Ederson - 89 GK - Manchester City
  • Sadio Mane - 89 LW - Liverpool

Paris Saint-Germain ve Liverpool, ilk 22'deki en fazla oyuncuya sahip olan iki takım, ikisinin de dörder oyuncusu bu liste içinde yer alıyor. Lionel Messi bir kez daha oyundaki en yüksek sıralamalı oyuncu ve bu sefer PSG’ye öncülük ediyor. Bu ilk üçlü oyun döngüsünün başlarında ciddi bir tehdit yaratacak.

Ek olarak, ilk 22'ye giren yedi kaleci var. En önemlisi İtalya ile Euro'yu kazandıktan sonra PSG'ye geçen Gianluigi Donnarumma oluyor.

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#Fifa#Fifa 22#Seoanasayfa