FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 çıkış tarihi için önemli detay!

FIFA 22 çıkış tarihi resmen duyuruldu. EA Games resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, oyunun erken sipariş edenler için 27 Eylül'de erişime açılacağı duyuruldu. Oyunun normal çıkış tarihi ise 1 Ekim olarak açıklandı. EA Games, oyun için gerek duyulan minimum sistem gereksinimi hakkında da bilgi verdi. İşte, FIFA 22 çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler
MİNİMUM GEREKSİNİMLER
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4GHz veya eş değeri
İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz veya eş değeri
Bellek: 8 GB
Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri
Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
Sabit disk alanı: 50 GB
ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER
İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci (AMD): FX 8150 @3.6GHz veya eş değeri
İşlemci (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz veya eş değeri
Bellek: 8 GB
Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya eş değeri
Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya eş değeri
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş Bantlı Bağlantı
Sabit disk alanı: 50 GB
FIFA 22 ULTİMATE EN İYİ 22 AÇIKLANDI
EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.
Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.
Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021
Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV
Liste şu şekilde:
Paris Saint-Germain ve Liverpool, ilk 22'deki en fazla oyuncuya sahip olan iki takım, ikisinin de dörder oyuncusu bu liste içinde yer alıyor. Lionel Messi bir kez daha oyundaki en yüksek sıralamalı oyuncu ve bu sefer PSG’ye öncülük ediyor. Bu ilk üçlü oyun döngüsünün başlarında ciddi bir tehdit yaratacak.
Ek olarak, ilk 22'ye giren yedi kaleci var. En önemlisi İtalya ile Euro'yu kazandıktan sonra PSG'ye geçen Gianluigi Donnarumma oluyor.