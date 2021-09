FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 çıkış tarihi için önemli detay!

FIFA 22 çıkış tarihi resmen duyuruldu. EA Games resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, oyunun erken sipariş edenler için 27 Eylül'de erişime açılacağı duyuruldu. Oyunun normal çıkış tarihi ise 1 Ekim olarak açıklandı. EA Games, oyun için gerek duyulan minimum sistem gereksinimi hakkında da bilgi verdi. İşte, FIFA 22 çıkış tarihi hakkında detaylı bilgiler

MİNİMUM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K @4GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i3-6100 @3.7GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850 veya eş değeri

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Sabit disk alanı: 50 GB



ÖNERİLEN GEREKSİNİMLER



İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 @3.6GHz veya eş değeri

İşlemci (Intel): Core i5-3550 @3.40GHz veya eş değeri

Bellek: 8 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x veya eş değeri

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670 veya eş değeri

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: Geniş Bantlı Bağlantı

Sabit disk alanı: 50 GB

FIFA 22 ULTİMATE EN İYİ 22 AÇIKLANDI

EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.

Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV