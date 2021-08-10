FİFA 22 ne zaman çıkacak?

FIFA 22 için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl oyunun yeni bir serisi ile futbolseverlerin karşısına çıkan EA Games, bu yıl da heyecan dolu bir bekleyişe neden oldu. FIFA 22 yeni nesil konsollara özel olarak bir yapıya sahip olacak. Ancak Playstation 4 sahipleri de FIFA 22'yi oynayabilecek. Peki, FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 22 için çıkış tarihi merakla bekleniyor. EA Sports tarafından yapılan açıklamada oyunun 1 Ekim'de çıkacağı ve PC fiyatının 419 TL olduğu belirtildi.

EA Sports yöneticilerinin ifadelerine göre, FIFA 22, Play Station 5, Xbox Series-X/S gibi yeni nesil konsollar için özel bir üretime sahip olacak.

Oyununun bilgisayar dışında, Play Station 4 ve Xbox One'da da oynanabilmesi bekleniyor. Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.