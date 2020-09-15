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Teknoloji
Haber Giriş: 15.09.2020 - 07:17 | Son Güncelleme:

FIFA 21 ne zaman satışa çıkacak?

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FIFA 21 ne zaman satışa çıkacak?
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EA Sports’un merakla beklenen yeni futbol oyunu FIFA 21, pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni oyun ne zaman çıkacak?

Futbol, oyun dünyasının en önemli türlerinden birisi kabul ediliyor. Dünyada satılan tüm oyunların yüzde 5’ini oluşturan futbol oyunları arasında en sevilenlerden birisi de FIFA serisi.

EA Sports tarafından hazırlanan oyunun yeni sürümü FIFA 21, ekim ayının başında piyasaya çıkacak. FIFA 21 Ultimate Edition ve Champions Edition sürümlerini alanlar 6 Ekim’de, FIFA 21 Standart Edition sürümünü alanlar ise 9 Ekim’de oyunu oynamaya başlayabilecekler.

EA Sports’un yeni futbol oyunu FIFA 21, geliştirilen Kariyer Modu ile oyun dünyasında önemli bir beklenti yaratmış durumda. Yeni oyunda, kullanıcıların interaktif maç simülasyonlarına erişimi artacak, oyuncu gelişim sistemi, özelleşme ve aktivite takibi gibi özelliklerle yenilenecek.

Rakip oyuncuların yapay zekasında ve oyuncu transfer sisteminde de değişiklikler olması beklenen oyunu ön siparişle alanlar, 1 Ekim’den itibaren FIFA 21’e erken erişim sahibi olacak.

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