Favicon nedir ve ne işe yarar?

Favicon son yıllarda web sitelerinin olmazsa olmazları arasında yer almaya başlamıştır. Gelişen teknoloji ile kullanıcıların hayatına pek çok yenilik getiren Google, favicon aracılığıyla bir web sitesinin tarayıcıdaki görünümüne etki kazandırmıştır. Kullanıcıların imgelendirme yoluyla tarayıcılarındaki pencereleri daha hızlı seçimlemesine yardımcı olan favicon, Google'ın yönergeleri arasında da şart koştuğu adımlardan birisidir.

FAVİCON NEDİR?

Favicon, mevcut logonun 16x16 boyutlarındaki halidir. Bir web sitesinin herhangi bir tarayıcıda açılmasıyla birlikte sekmede görülen küçük logo, favicon olarak nitelendirilmektedir. Bu logo, site ayarlarından sisteme yüklenmektedir. Böylece kullanıcılar, sekmeler arasında geçiş yaparken favicon sayesinde ortaya çıkan ayrıştırıcıkla gezinimlerini daha seri bir şekilde yapabilmektedir.

Ayrıca favicon sayesinde web sitesinin markalaşması ve kurumsal kimliğinin oluşması noktasında da adımlar atılmış olmaktadır.