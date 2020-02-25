Fabrikalar 5G hızında dijitalleşmeye başlıyor

1 milyon doları aşan yatırımın sonucu ortaya çıkan yerli robot otomasyon sistemi CUBEBOX ve üretim-verimlilik takip yazılımı Kapasitematik ile Tezmaksan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne kuracağı mini karanlık fabrika prototipi ile 122 ülkeden gelecek olan 78 bin sektör profesyoneline çalışmalarını sergileyecek.

Şirket, mini karanlık fabrika prototipindeki üretim sürecinin takibini ise yine kendi geliştirdiği Kapasitematik App uygulaması ile anlık olarak gerçekleştirecek.

40 fabrikayı daha akıllı hale getirecek

Geliştirdikleri robotlu otomasyon çözüm ve yazılımları ile Türkiye’nin uluslararası arenada daha rekabetçi olmasını sağladıklarını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Günümüzde fabrikaların en önemli yatırım maliyetlerinden biri olan kapasite yatırımları, fabrikalar akıllandıkça, üretimden daha yüksek verim alındıkça azalıyor” dedi. Özel çözüm ve ürünleriyle 2019 yılında 20’yi aşkın fabrikayı dijitalleştirdiklerini, 150 makinayı da akıllı hale getirdiklerini aktaran Aydoğdu, şunları kaydetti: “Şu anda bu makinalardan saniyede anlık 500 MB ile 1 GB arasında veri alıyoruz. 2020 için Türkiye’de 40 fabrikayı daha dijitalleştirip akıllı hale getireceğiz.”

Otomasyon sistemlerinin faydaları hakkında da bilgi veren Aydoğdu, “Kapasite yatırımlarından doğan maliyet azaldığı gibi otomasyon sayesinde süreçlerden sapmadan, daha dar tolerans limitleri ile çalışılıyor. Ayrıca arızaların önceden anlaşılması ve vaktinde tedbir alınmasını sağladığı için hem üretimin aksamından doğan zararın önüne geçiliyor hem de iş kazalarının” diye konuştu.