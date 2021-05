Excel'de grafik nasıl oluşturulur? Excel'de grafik oluşturma ve çizme

Kişiler işlerinde veya öğrenciler hazırlayacakları sunumlarda Excel grafiklerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Excel üzerinde uygulanabilen grafikler hayatımızın büyük bir bölümünü kolaylaştırmaktadır.

Excel'de Grafik Nasıl Oluşturulur?

Microsoft Office programları içerisinde en sık tercih edilen uygulamalardan birisi de Excel olmaktadır. Excel üzerinde hazırlanabilecek tablolar için ise grafik oluşturmak gerekir. Tabloların içeriğine göre kullanılmak istenilen grafiklerden herhangi biri seçilerek anında grafik oluşturabilmek mümkündür. Grafik oluşturabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- Hazırlanacak tabloya ait grafik çizmek için tablonun tamamı seçilmelidir.

- Seçildikten sonra araç çubuğunda yer alan ekle butonu tıklanmalıdır.

- Burada sütun, çizgi, çubuk, pasta, alan ve dağıtım seçenekleri altındaki listeden istenilen şablon seçilebilir.

- İlgili şablonun seçilmesinden sonra grafik ekranda anında oluşturulur.

- Oluşan grafiğin kenarları fare yardımı ile büyültülüp küçültülebilir.

Excel'de Grafik Oluşturma ve Çizme

Excel'de oluşturulabilecek pek çok grafik türü bulunmaktadır. Hazırlanan şablona göre istediğiniz grafiği oluşturabilirsiniz. Bunun için ilk olarak araç çubuğunda yer alan ekle sekmesi tıklanmalı Ekle sekmesini açabilmek için AŞLT+N kısayolu da kullanılabilir. Grafik türleri ve grafik oluşturma işlemleri şu şekilde yapılmaktadır:

- Sütun ve Çubuk grafik oluşturmak için C tuşuna basılmalıdır. Aşağı ok tuşunu ve Sağ ok tuşunu kullanarak sütun ve çubuk grafiklerin türü seçilip Enter tuşuna basılmalıdır.

- Pasta ve Halka grafiği oluşturmak için ise Q tuşuna basılmalıdır. Pasta veya halka türünü seçmek için Q tuşuna bastıktan sonra Aşağı ok veya Sağ ok tuşları kullanılarak Pasta veya Halka grafiğin türü seçilmeli ve Enter tuşuna basılmalıdır.

- Bir diğer grafik türü ise Çizgi, ve Alan grafiğidir. Bu grafiği oluşturmak için ise N tuşuna basılmalıdır. Aşağı ok ve Sağ ok tuşları yardımı ile Bu grafiğin türü seçilerek Enter tuşuna basılmalıdır.

Bu işlemleri yaparak istediğiniz grafik türünü oluşturabilmek mümkündür. Ayrıca veriler için önerilen grafik kümesini gözden geçirebilmeniz de mümkündür. Bunun için R tuşuna basılmalıdır. Ardından grafik ekle penceresi verilerinizi ve odaklanmayı göstermek için özelleştirilmiş bir grafik ile açılır. Burada önerilen grafik türünün seçilmesi için Enter tuşuna basılması gerekir.