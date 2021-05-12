Excel'de eğer formülü nedir ve nasıl yapılır?

Excel programında geniş bir matematiksel ve istatistiksel formüller kümesi bulunmaktadır. Bu formüller sayesinde pek çok hesaplamalar yapmak mümkün olmaktadır. Programı birçok akademisyen çalışmalarında ve öğrenciler de ödevlerinde kullanmaktadır. Ancak bu formüllerin kullanılması bazı incelikleri bilmeyi gerektirmektedir. Öncelikle formülün neyi ifade ettiğinin anlaşılmasında fayda vardır. Daha sonra ise programda bu formülün nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiye sahip olunmalıdır.

Excel'de Eğer Formülü Nedir?

EĞER formülü, Excel’in kullanışlı işlevlerinden biridir. Bu işlev, belirlenen bir değerle beklenen değer arasında mantıki bir karşılaştırmaya imkân sağlamaktadır. Programda EĞER işlevi kullanıldığında iki sonuçla karşılaşılmaktadır. Birincisi belirlenen değer ile beklenen değerin uyuşmasını ifade eden doğru sonuçtur. İkincisi ise belirlenen değer ile beklenen değerin uyuşmadığını ortaya koyan yanlış sonuçtur.

Excel'de Eğer Formülü Nasıl Yapılır?

Öncelikle kafamızda algoritmayı kurmamamız gerekmektedir. Yani neyi karşılaştırmak istiyoruz o belirlenmelidir. Bu karşılaştırmalar bir sütundaki veya satırdaki verilerin belirlenen bir değeri karşılayıp karşılamadığının tespiti edilmesi şeklindedir.

Söz gelimi A sütunda bazı rakamlar bulunmaktadır. Bu rakamlardan 5 olanları tespit etmek istenilmektedir. Böylelikle A sütunun karşısındaki B sütunda da tespit edilen 5’leri belirten bir ibare konması düşünülmektedir. Örneğimizde bu ibarenin “doğru” olarak yer almasını isteyelim. Bu çerçevede B sütuna EĞER formülü yazılması gerekmektedir. Bunun için şu aşamalar takip edilmelidir.

Öncelikle B sütunundaki hücreye =EĞER(A1=5,”Doğru”,”Yanlış”) formülü yazılır.

Enter’a basılınca B sütunundaki hücrelerde doğru ve yanlış ifadeleri çıkacaktır. Bu ifadeler şunu göstermektedir. Eğer B sütunundaki bir hücrede doğru ifadesi yer almakta ise onun yanındaki A sütunu hücresindeki rakamın 5 olduğu anlamına gelmektedir. Eğer yanlış ifadesi yer almakta ise yandaki hücrede yer alan rakamın 5 olmadığı anlamı çıkmaktadır.