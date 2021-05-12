Excel'de dil değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Excel, bir Microsoft programıdır. Elektronik tablo sistemidir. Çeşitli formülleri sayesinde kolay hesap yapmayı sağlar. Eğer ticari, hesaplama ve muhasebe alanlarında bir işe sahipseniz mutlaka öğrenmeniz gerekir.

Excel'de Dil Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Excel, kullanıcılarına boş bir sayfa değil tablolar halinde bir arayüz sunar. Bu tabloları istediğiniz gibi düzenleyip ölçülerini, isimlerini sayısını değişebileceğiniz gibi programın dilini de değiştirmeniz mümkündür. Ayrıca programın tamamını başka bir dile çevirebilirken isterseniz formüller ile de bazı kısımları farklı dilde yazabilirsiniz. Dil değiştirmek için karşınıza 3 farklı seçenek çıkacaktır. Bunlar; görüntüleme, düzenleme ve yardım dili seçenekleridir. Her biri aynı sayfa içerisinde değiştirilebilir. Ayrıca her biri için tek dil seçmek zorunda değilsiniz. 3 farklı amaç için 3 farklı dil seçilebilir.

Programın dilini değiştirmek için şu aşamaları takip edin;

- Excel uygulamasını açın.

- Dosya bölümüne tıklayın.

- Seçenekler kısmından dili seçin.

- Görüntüleme diline tıklayın.

- İstediğiniz dili işaretleyin ve varsayılan olarak ayarla butonuna basın.

Eğer uygulama da istediğiniz dil mevcut değil ise dil ekleyerek istenilen dil aktif edilebilir. Dil ekleme 3 başlık için de yapılabilir.