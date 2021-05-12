Excel'de çıkarma işlemi nasıl yapılır? Excel'de çıkarma formülü

Microsoft Excel günümüzde en sık kullanılan programlardan birisidir. Özellikle matematiksel işlemler Microsoft Excel üzerinde sıklıkla yapılmaktadır. Fakat birçok kişi matematiksel işlemlerden olan çıkarma işlemleri için uygulanacak formülleri bilememektedir.

Excel'de Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Microsoft Excel'de çıkarma işlemleri için formül kullanmamak kullanıcıları oldukça zorlamaktadır. Oysaki çıkarma işlemi yapmak Microsoft Excel programında oldukça kolaydır. Bunu yapabilmek için basit bir formülün oluşturulması yeterli olacaktır. Excel üzerinde yapılan tüm formüller = işareti ile başlar. Microsoft Excel'de bir hücre içerisinde iki veya daha fazla sayıyı çıkarma işlemleri şu şekilde gerçekleşir:

- Herhangi bir boş hücreye tıklayarak = işareti yazılarak formüle girilmelidir.

- Eşittir işaretinden sonra eksi işareti ile ayrılmış olarak tüm sayılar yazılmalıdır.

- Artından Return tuşuna basılmalıdır.

- Bu işlemlerin ardından yazılan sayılar otomatik olarak çıkarılacak ve hücrede gözükecektir.

Buna bir örnek vermek gerekir ise çıkarılacak sayılar 50, 10, 5 ve 3 sayıları ise boş hücreye = yazılarak ardından 50-10-5-3 sayıları girilmelidir. Bu sayıların girilmesinin ardından Return tuşuna basılır ise sayılar otomatik olarak çıkarılacaktır. Böylece 32 sonucu otomatik olarak hücrede gözükecektir.

Excel'de Çıkarma Formülü

Microsoft Excel programında yapılacak her formülde il olarak = işareti girilmelidir. Bu çıkarma işlemi için de dahildir. Böylelikle = işaretinin yazılmasından sonra tüm sayılar aralarına - işareti konularak yazılır ve Return tuşuna basılır. Bu şekilde çıkarma işlemi otomatik gerçekleşir. Fakat farklı hücreler içerisinde bulunan sayıları çıkarma için farklı bir yol izlenmelidir. Hücre başvuruları kullanılarak sayıları çıkarmak için şu adımlar takip edilmelidir:

- İki farklı hücreye sayılar yazılmalıdır.

- Daha sonra soncunun oluşturulacağı hücre içerisine = işareti konulmalıdır.

- Ardından hangi hücrelerdeki sayılar çıkarılacak ise sırası ile arasına - işareti konularak eklenmelidir.

- Daha sonra Return tuşuna basılmalıdır.

- Formülün yazıldığı hücrede çıkarma işleminin sonucu karşımıza çıkacaktır.

Buna bir örnek vermek gerekir ise C1 ve D1 hücrelerine birer sayı yazılmalıdır. Bu hücreler içerisindeki sayıları çıkarmak için ise boş bir hücreye, örneğin E1 hücresine = işareti yazılarak formül başlatılır. Daha sonra hücreler sırası ile C1-D1 formülü oluşturulmalıdır. Ardından Return tuşuna basılmalıdır. Böylece C1 ve D1 hücrelerinde bulunan sayıların çıkarma işlemi E1 hücresinde gözükecektir.