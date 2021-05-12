Excel koruma kaldırma işlemi nasıl yapılır? Excel'de sayfa koruması kaldırma

Excel aslında bir spreadsheet programı olarak bilinmektedir. Her türdeki sayısal verilerinizi liste veya tablo şeklinde tutabileceğiniz, düzenleyebileceğiniz bir programdır. Ayrıca Excel kullanarak analiz ve hesaplama işlemlerini de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Excel Koruma Nedir?

Excel özellikle rakamsal verilerinizi kolayca saklamanızı da sağlayan bir programdır. Programda bulunan koruma özelliğini kullanarak verilerinizi daha güvenli şekilde saklayabilirsiniz. Koruma özelliği ile kilitlenen verileriniz başkaları tarafından yanlışlıkla değiştirilme riskini yaşamaz. Koruma özelliği etkinleştirildiğinde verileriniz bir başkası tarafından silinemez, taşınamaz ve değiştirilemez.

Koruma özelliğini etkin hale getirmek için hücreleri kilitlemeniz ve çalışma sayfasını parola kullanarak koruma altına almalısınız. Koruma için kullandığınız parolayı dikkatli seçmelisiniz. Korumayı kaldırmak istediğinizde sizden kitleme işleminde kullandığınız parola istenecektir. Şifresiz olarak da koruma özelliğini kullanabilirsiniz. Şifre kullanılmadan koruma işlemi yaparsanız isteyen her kullanıcı korumayı kaldırabilir ve dosya üzerinde değişiklik yapabilir.

Excel Koruma Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Excel de koruma altına alınmış bir çalışma sayfasında değişiklik yapabilmek için koruma özelliğini kaldırmanız gereklidir. Koruma özelliği etkin bir sayfa da herhangi bir değişiklik yapmanız, verileri taşımanız mümkün değildir. Verilerin güvenliği için sayfa şifre ile koruma altındadır. Değişiklik yapabilmek için gerekli olan koruma kaldırma işlemi için;

l Gözden geçir sekmesini açmalısınız.

l Sekme içinde yer alan değişiklikler sekmesinden sayfa koruma kaldır seçeneğini tıklayın.

l Koruma düğmesine tıklayın.

l Şifresiz bir şekilde koruma özelliği kullanıldıysa korumayı kaldır seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Koruması kaldırılan çalışma sayfasında düzenlemelerinizi yapabilir, farklı şekilde rahatlıkla kaydedebilirsiniz.

Excel'de Sayfa Koruması Kaldırma Şifreli

Excel koruma kaldırma işlemini şifreyi biliyorsanız kolayca kaldırabilirsiniz. Eğer kullanmış olduğunuz şifreyi unutmuşsanız normal olarak korumayı kaldırma imkanınız bulunmuyor. Şifre ile korunan sayfadaki özelliğin kaldırılması için;

l Çalışma sayfasında bulunan gözden geçir sekmesi açılmalıdır.

l Bu sekmede bulunan değişiklikler sekmesinin altında yer alan koruma kaldır seçeneğini işaretleyin.

l Koruma seçeneğini tıkladığınızda sizden şifre istenecektir.

l Açılan kutucuğa koruma kilitlenirken belirlemiş olduğunuz şifreyi girin.

l Tamam kutucuğunu onaylayın.

Doğru şifreyi girmeniz halinde sayfa koruma özelliği kapatılacak ve dosya değişikliklere açılacaktır. Koruma özelliği kaldırılan çalışma sayfasında tüm verileri değiştirebilir, kaydedebilir, taşıyabilir ve isterseniz silebilirsiniz.