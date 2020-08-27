Excalibur G780 satışa sunuldu: İşte özellikleri

10. nesil Intel Core i5 ve i7 işlemcilerden gücünü alan Excalibur G780, Nvidia Geforce RTX/GTX serisi ekran yongalarını kullanıyor. 16.6 inç Full HD IPS ekran paneline sahip olan ürün, 144 Hz ekran yenileme hıza ve 300 nit parlaklık değerine ulaşırken, 178 derece geniş açı sunuyor. 3 farklı ekran kartı ile NVIDIA’nın Turing mimarisinden GTX ve RTX ekran kartları seçilebiliyor ve 6GB’a kadar artan harici ekran kartı belleği kullanılabiliyor.

3 farklı bölgeye ayrılan RGB klavyesiyle gelen ürünün ön yüzünde 720p çözünürlüğünde görüntü alabilen 1 MP HD webcam bulunuyor. 2.5 kg ağırlığında olan üründe 2x2W stereo hoparlör desteği de yer alıyor.



Intel yeni lanse ettiği WIFI 6 kablosuz bağlantı teknolojisi ile gelen G780, bir önceki nesile göre yaklaşık %25’e varan daha geniş kapsama alanı sunuyor.



