Eve kapananlar nostalji temalı şarkı listelerine sardı

Acaba zor zamanlarda tanıdık melodileri dinlemek rahatlama mı sağlıyor? “Belki de öyle” diyor davranış bilimleri uzmanı ve “What Makes Your Brain Happy and Why You Should Do the Opposite (Beyninizi Ne Mutlu Eder ve Siz Niçin Tersini Yapmalısınız?)” kitabının yazarı David DiSalvo. DiSalvo Spotify’a şunları söylüyor: “Nostalji – çoğumuz için – bizleri hayatlarımızın daha kolay olduğunu düşündüğümüz ve hayatlarımızda daha fazla kontrol sahibi hissettiğimiz zamanlara götürüyor.”

Dinleyicilerin neşeli zamanlara gitmesini sağlayan bir sanatçı da 80’li yıllarda en çok dinlenenler arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta (1-7 Nisan) 2,3 milyondan fazla dinlenen hareketli hiti “Girls Just Want to Have Fun”ı hafızalarımıza kazıyan Cyndi Lauper. Spotify’da 8,5 milyon aylık dinleyiciye sahip ikonik şarkıcı ve şarkı yazarı, New York City’deki evinden nostalji ile ilgili görüşlerini paylaştı.

“Her sanatçının hayali müziğinin bir rahatlama hissi, neşe getirmesi ve ilham duygusu yaratması” diyor Lauper ve ekliyor: “İşte yaptığımız işi bu yüzden yapıyoruz; bağlantı kurmak, insanların kendilerinden bir parça hissettikleri hikayeleri anlatmak, ağlatmak, güldürmek, dans ettirmek, neşelendirmek ve rahatlatmak için... Müzik benim için zamanı durduran bir şey. Bir şarkı duyduğumda, o şarkı beni zamanın içinde belirli bir ana götürür.” Lauper, Spotify’a son olarak şunları söyledi: “Pek çok insan gibi benim de bir soundtrack’im var. ‘The King & I’ ve ‘Funny Girl’ gibi Broadway kast kayıtları beni, 5 yaşında, sesimi ve müzk aşkımı keşfettiğim yıllara götürüyor.”

SPOTIFY NOSTALJİ TRENDLERİ (1-7 Nisan arasındaki veriler)

Kullanıcılar tarafından oluşturulan nostalji temalı çalma listelerinde yüzde 54’lük bir artış gözlemleniyor.



Spotify’da insanları eskilere götürenler arasında en çok takip edilen çalma listesi, 8,1 milyon takipçi sayısı ile All Out 00s olurken, All Out 80s ise 7,1 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alıyor.



Belirli nostaljik şarkılar oldukça dikkat çekiyor:



50’ler: Billie Holiday’den “Solitude”, geçtiğimiz hafta Mart ayının ilk haftası ile karşılaştırıldığında yüzde 74 oranında daha fazla dinlendi

60’ler: The Beach Boys ‘dan “In My Room” yüzde 44 oranında daha fazla dinlendi

70’ler: Barbra Streisand’tan “The Way We Were” yüzde 47 oranında daha fazla dinlendi

80’ler: Yazz’dan “The Only Way Is Up” yüzde 56 oranında daha fazla dinlendi

90’lar: 2Pac ve Nate Dogg’tan “Me and My Homies” yüzde 61 oranında daha fazla dinendi

2000’ler: Panic! At The Disco’dan “New Perspective” yüzde 93 oranında daha fazla dinlendi



Kullanıcılar kendi çalma listelerini oluştururken ya da güncellerken, eski şarkıları da seçiyor. İşte her 10 yıl için kullanıcılar tarafından oluşturulan çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:



50’ler: “Jailhouse Rock” - Elvis Presley

60’lar: “At Last” - Etta James

70’ler: “Ain’t No Sunshine” - Bill Withers

80’ler: “Take on Me” - a-ha

90’lar: “Mambo No. 5 (a Little Bit of...)” - Lou Bega

00’lar: “I Gotta Feeling” - Black Eyed Peas

10’lar: “Danza Kuduro” - Don Omar, Lucenzo



Dinlenme oranlarına bakıldığında 50’li yıllara ait şarkılar en büyük artış oranına sahip ama 60’lar, 70’ler ve 80’lere ait müziklerin dinlenme oranlarında da artış görülüyor. İşte her 10 yıl için dünya genelinde geçtiğimiz hafta dinlenen en popüler şarkılardan örnekler:



50’ler: “Put Your Head on My Shoulder” - Paul Anka; “Johnny B. Goode” - Chuck Berry; “I Walk the Line” - Johnny Cash; “Dream A Little Dream Of Me” - Ella Fitzgerald, Louis Armstrong.

60’lar: “Here Comes the Sun” - The Beatles; “Feeling Good” - Nina Simone; “(What A) Wonderful World” - Sam Cooke; Ain’t No Mountain High Enough” - Marvin Gaye, Tammi Terrell; “Fortunate Son” - Creedence Clearwater Revival; “Brown Eyed Girl” - Van Morrison, “Son Of A Preacher Man” - Dusty Springfield.

70’ler: “Don’t Stop Me Now” - Queen; “Hotel California - 2013 Remaster” - Eagles; “Sweet Home Alabama” - Lynyrd Skynyrd; “Dreams - 2004 Remaster” - Fleetwood Mac.

80’ler: “Back in Black” - AC/DC; “Under Pressure - Remastered” - David Bowie, Queen; “Livin’ On A Prayer” - Bon Jovi; “Sweet Dreams (Are Made of This) - Remastered” - Eurythmics; “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Whitney Houston; “Girls Just Want to Have Fun” - Cyndi Lauper.

90’lar: “Wonderwall - Remastered” - Oasis; “I Want It That Way” - Backstreet Boys; “Smells Like Teen Spirit” - Nirvana; “Wannabe” - Spice Girls; “...Baby One More Time” - Britney Spears; “No Scrubs” - TLC.

2000’ler: “Lose Yourself” - Eminem; “Hey, Soul Sister” - Train; “Mr. Brightside” - The Killers; “Hips Don’t Lie (feat. Wyclef Jean)” - Shakira, Wyclef Jean; “Halo” - Beyoncé.

Her 10 yıl için Türkiye’de geçtiğimiz hafta dinlenen en popüler şarkılardan örnekler:

50’ler: Elvis Presley - Jailhouse Rock; Paul Anka - Put Your Head on My Shoulder; Ella Fitzgerald, Louis Armstrong - Dream A Little Dream Of Me - Single Version; Chuck Berry - Johnny B. Goode



60’lar: Dario Moreno - Her Akşam Votka, Rakı Ve Şarap / Sarhoş; The Rolling Stones - Paint It, Black; Count Basie, Frank Sinatra - Fly Me To The Moon (In Other Words); Frankie Valli - Can't Take My Eyes off You; The Mamas & The Papas - California Dreamin' - Single Version; The Beatles - Yesterday - Remastered 2009



70’ler: Cem Karaca, Dervişan - Tamirci Çırağı; Queen - Bohemian Rhapsody - 2011 Mix; Selda Bağcan - Gesi Bağları; Erkin Koray - Seni Her Gördüğümde; Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar



80’ler: Müslüm Gürses - Unutamadım - Kaç Kadeh Kırıldı; Ahmet Kaya, Selda Bağcan - Öyle Bir Yerdeyim ki; Sezen Aksu – Tükeneceğiz; Fikret Kızılok, Sibel Sezal - Bu Kalp Seni Unutur mu; MFÖ - Ele Güne Karşı; Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made of This) - Remastered



90’lar: Göksel - Kurşuni Renkler; Ahmet Kaya - Kum Gibi; Mehmet Güreli - Kimse Bilmez; Duman – Köprüaltı; Yaşar – Kumralım; Sezen Aksu - Seni Kimler Aldı; Teoman - Gemiler



2000’ler: Ceza - Neyim Var Ki (feat. Sagopa K); maNga - Cevapsız Sorular; Pinhani - Ne Güzel Güldün; mor ve ötesi - Bir Derdim Var; Müslüm Gürses – Nilüfer; Duman - Seni Kendime Sakladım; Yalın - Küçücüğüm