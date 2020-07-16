Evden veya uzaktan çalışanlar için ücretsiz siber güvenlik eğitimi

ESET Siber Güvenlik Eğitimi, online olarak düzenlendi. Eğitimde, e-posta koruması, web koruması, sosyal mühendislik, kötü amaçlı yazılımlar, parola ilkeleri gibi 5 ana kategorideki 11 siber güvenlik konusu hakkında bilgi veriliyor.

Etkileşimli video içeriklerle işletmeler ve çalışanların en büyük endişe konuları, basit, anlaşılır ve kapsamlı yaklaşımla anlatılıyor. Eğitim görsel ve sesli unsurlarla desteklenmiş, tamamen Türkçe ve ücretsiz olarak sunuluyor.

ESET’in özel olarak hazırladığı eset.com/tr/ business/cybersecurity- training web sayfasında doldurulacak formun ardından siber güvenlik eğitimine başlamak mümkün.

Konu sonlarında temel soru-cevaplarla etkileşimli ve eğlenceli düzende biçimlendirilen eğitim, ara verip sonra kalınan yerden devam etme imkanı da sağlıyor.



Şirketler, çalışanları için bu eğitimlerden ücretsiz faydanalabilir

Ücretsiz olan bu eğitim, internete bağlı cihazlar kullanan tüm bireyler ve kurumlar göz önüne alınarak hazırlandı. Şirketlerin bilgi güvenliği departmanları bu ücretsiz eğitimi çalışanları ile paylaşabilir, eğitimi baz alarak sınavlar düzenleyebilir ve çalışanların siber güvenlik farkındalığını yükseltmek amacıyla kullanabilirler.



