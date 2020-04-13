Evden çalışma siber güvenlik ihtiyacını artırıyor

Küresel bir salgın halini alan Kovid-19'a karşı ülkeler çeşitli tedbirler uygulamaya başladı.

Sosyal mesafenin korunması ve insanlar arasında temasın en aza indirilmesi amacıyla başvurulan evden çalışma modeli, işlerin aksamaması için tercih edilen yöntemlerden biri oldu. Bu durum, siber güvenlik ve bilgi güvenliği endişelerine yol açarken, çeşitli tedbirlerle tehditlerin bertaraf edilmesine çalışılıyor.

Güvenlik uzmanları da evden çalışma ortamında, önemli bilgilerin çalınmaması için kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Özellikle son dönemde koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adının alındığı, zararlı sitelerin oltalama tekniğiyle bilgileri çalabileceği uyarıları birbiri ardına yapıldı.

Bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanması için çeşitli uygulamalarla vatandaşlara destek veren bazı şirketler de ücretsiz uygulamalarını kullanıma sundu.

Siber risk uyarısı

Bu şirketlerden ZEMANA'nın Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yağızhan Atmaca, salgın dolayısıyla günlük hayatta yüz yüze ya da sosyal ortamlarda yapılan birçok aktivitenin sosyal mesafeyi korumak amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi.

Bu durumun çeşitli riskleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Atmaca, "İnternet üzerinden yapılan etkinlik ve işlemlerde çok ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum bugüne kadar kritik altyapılar, bankacılık, e-ticaret, e-devlet hizmetleri, kişisel bilgiler gibi alanları hedefleyen siber suçluların da ne yazık ki iştahını kabartıyor." dedi.

İnternetin sunduğu imkanlardan yararlanırken güvenliği üst seviyede tutmanın önemli olduğunu vurgulayan Atmaca, şirket olarak kendilerinin de bu dönemde sıkıntı yaşayan kesimlere destek olduklarını dile getirdi.

Atmaca, şunları kaydetti:

"Yetkililerden yapılan 'Evde kalın' çağrısına destek vermek, işlerini internet üzerinden evde yürütenlere destekte bulunmak, kurumların ve bireylerin internetteki güvenliğini üst seviyeye çıkarmak üzere biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Yeni nesil siber güvenlik ürünlerimizi ücretsiz hale getirerek, evinde kalanların yanında olmayı, internetteki güvenliklerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, bilgisayar, telefon ve tabletleri, gelişmiş güvenlik ağıyla koruyan kurumsal ve bireysel yeni nesil siber güvenlik ürünlerimizi, 3 ay ücretsiz şekilde herkesin kullanımına açtık. Bireysel siber güvenlik ürünlerimiz AntiMalware, AntiLogger ve Mobil Antivirüs ile kurumsal kullanıcılara sunduğumuz Endpoint Security ürünlerimizi, ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışanlarına 90 gün ücretsiz lisanslı kullandıracağız."