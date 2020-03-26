Evden çalışırken disiplin nasıl korunur?

Ev kıyafetlerini çıkarın



Evde olduğunuz için birçok konuda daha rahat davranıyor olabilirsiniz. Her ne kadar işe ya da okula gitmiyor olsanız da, bir iş ya da okul gününde olduğu gibi kalkıp duş alın ve ev kıyafetleri yerine daha resmi bir şekilde giyinin.

Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin şöyle anlatıyor: “Her kıyafet, onlar üzerimizdeyken yaptığımız işlerin sembolleridir aslında. Dolayısıyla evde geçirdiğimiz sürenin üretken olmasını istiyorsak pijama, eşofman gibi rahatladığımız anlarda giydiğimiz kıyafetleri, tıpkı normal zamanlarda olduğu gibi üzerimizden çıkarmamız gerekiyor. Oldukça basit ve önemsiz gibi görünse de beynin kendini organize ve motive etmesinde büyük öneme sahiptir.”

Bu süreci ifade ettiğiniz kelimelere özen gösterin



Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için her sabah ev kıyafetlerini çıkarmak kadar önemli kelime seçimleri var. Kişi evde bulunduğu süreyi tatil, karantina, mahsur kalma, sığınma, mecburiyet gibi kelimelerle ifade etmeye başladığında, beynimiz bu sembollere göre davranma eğiliminde olur. Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin bu konuda şu sözleri kaydediyor: “Normal zamanlarımızdaki çalışma rutinini koruyabilmek için güne çalışmaya devam ettiğimizi bilerek başlamak lazım. Sabah işim var, dersim var, yetiştirmem gereken işlerim var gibi şekillerde kendinizi komutlamaya gayret gösterin”.

Teknolojiden yararlanın



Güne herhangi bir iş/okul gününe benzer şekilde yapılacakları planlayarak başlayın. Kahvaltınızı uzun tutmayın, günün hangi saatinde ne ile ilgileneceğinizi not edin ve plana uymaya çalışın. Planlama ve iş takibinde yararlanabileceğiniz en iyi uygulamalarını araştırın. Örneğin RescueTime uygulaması, gün içinde uygulama, websitesi ve sosyal ağlara ayırdığınız vakti otomatik olarak takip ediyor ve Instagram’da çok vakit geçtiğinde ya da haberlere takıldığınızda size hemen uyarı gönderiyor.

Proje yönetim uygulamaları Asana ve Trello ise çalışma arkadaşlarınızla birbirinize görevler verip iş akışını rahatça takip etmenizi, uzaktan hızlı dosya ve veri akışı yapabilmenizi sağlıyor. Bu gibi daha pek çok uygulama evde disiplini koruyabilmeniz için size yardımcı olacak.

Ara verin, kreatif egzersizler yapın



İşte ya da okulda olduğu gibi evde çalışırken de aralar vermek, odaklı çalışmak için büyük önem taşıyor. Aralarda masanızdan kalkın, yürüyün, kollarınızı ve sırtınızı rahatlatın. Ancak bu süreçte motivasyon ve disiplini korumak için fiziksel aktivitenin yanı sıra zihinsel egzersizler de faydalı. Dr. Öğr. Üyesi Şafak Şahin bu konuda şu sözleri kaydediyor: “Fiziksel aktivitelerin yanı sıra zihinsel oyunlarla düşünsel üretkenliğimizi arttırmanın yolları var. Tıpkı yoga, pilates, kardiyo egzersizleri gibi; kreatif egzersizler de yapmalıyız”.

Peki bu egzersizler neler olabilir?

*Belirli ve sınırlı bir zaman dilimi içerisinde; alakasız şeyler arasında benzerlikler bulmaya çalışın

*Rastgele seçilmiş 50 kelime ile bir hikaye yazmaya çalışın.

*Bildiğimiz filmlerdeki senaryolarda değişiklikler yapıp yeni sonlar yazın

*Bazı şeyleri “gibi, benziyor, benzer, andıran” kelimelerini kullanmadan tarif etmeye çalışın.

*Elinizdeki bir ürün veya sistem içerisinde azaltma, ekleme, birleştirme yapın, onun için yeni bir kullanım alanı düşünün.

Odaklanacak bir ortam oluşturun



Çocuklar, evcil hayvanlar veya aile üyeleri, siz evden çalışırken dikkat dağıtıcı olabilirler. Bununla birlikte iş yaparken ya da ders çalışırken atıştırmak da odağınızın kaybolmasına neden olabilir. Mümkünse evde kendinize ait bir alanda, dikkat dağıtıcılardan uzak bir şekilde kalmaya çalışın. İşte ya da okulda olduğu gibi kendinizi odaklayabileceğiniz bir masa ve sandalyede çalışmaya özen gösterin.

Ev işlerini sonraya bırakın



Kirlenen bir tabağı yıkamaya başladıktan sonra bir bakmışsınız evin tozunu alıyorsunuz. Ev işlerini çalışma saatinizin sonrasına bırakın. Çünkü odağınızı kaybederseniz, bir daha toplamanız güçleşir. Mümkünse evinizdeki diğer kişilerin bu konuda size yardımcı olmasını sağlayın.



