Evde kalınan süre boyunca Wold of Warships oyuncularına destek

Wargaming tarafından hazırlanan programlar hem oyuncuların sağlıklarını korumak için yapabileceği bir spor programı hem de yemek programı içeriyor. World of Warships temasına uygun programlar oyuncular için daha çekici bir boyut kazanıyor. Spor egzersizlerinin paylaşımını sağlarken oyunculara hareketlerin bazılarının ev ortamında rahatlıkla denenebileceği ve tüm egzersiz hareketlerinin gerçek deniz donanmasının programından alındığı açıklandı.



Evde yapabileceğiniz donanma onaylı egzersizler başlığıyla oyuncularla buluşan egzersizler arasında kol, bacak, karın dahil tüm vücut egzersizleri bulunuyor. Tüm spor egzersizlerinin gerçek donanma programından alınması oyuncular için farklı bir deneyim olacak. World of Warships dünyasının efsaneleri gerçek dünyada da donanmanın ruhuna sahip olabilecek. Bu zor günlerde oyuncularına spor yapmak için, spor salonlarına gitmelerine gerek olmadığını ve evde de gerekli sporu yapabileceklerini duyuran Warships, aynı zamanda gerçek donanma yemek tariflerini de oyuncularla paylaştı.



Wargaming, oyuncularla donanma yemek tariflerini paylaşıyor



Oyuncuların evde sağlıklı kalabilmeleri için spor programı paylaşan Wargaming, aynı zamanda donanma ruhunu evlere taşıyabilmek için gerçek donanma öğünlerinin tariflerini paylaştı. Eski zamanlardan, günümüze uzanan bu yemek tarifleri ile oyuncular gerçek dünyada donanmaların nasıl beslendiklerini öğrenme şansı bulacak.



Üç yemek tarifi paylaşan Wargaming, yemeklerin zorluk dereceleri, malzemeleri ve yapılış tarifine kadar tüm detayları oyuncularıyla paylaştı. Yemeklerin ikisi Amerikan Deniz Donanması’ndan alınırken diğeri Japonya’nın bir yemek tarifi kitabından alındı. Yemeklerin tariflerinde birçok malzeme yer alırken, yapımlarının da kolay olması oyuncuların farklı tatlar deneyerek bir donanmanın parçası olmasını sağlayacak.



Japonya’nın yemek kitabı tarifinden alınan IJN Savaş Gemisi Köri Tarifi, 19. yüzyılda Japon donanmalarında kullanılan geleneksel tarifler arasında yerini almış. Böylece Japon donanmasından gelen köri, 19. yüzyıla dayanan köklü bir gelenek haline gelmiş. Aynı zamanda oyuncularla paylaşılan bu köklü yemek tarifi eski devriye gemisi Hachijo’dan geliyor. Yemek her cuma günü donanma ile paylaşılıyordu.