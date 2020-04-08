Evde çalışırken veri kaybını önlemek için yapılması gerekenler

Tablet, bilgisayar ya da cep telefonları, günümüz dünyasında yanımızdan ayıramadığımız en büyük yardımcılar olarak görülüyor. Özellikle Koronavirüs salgını ile birlikte uzaktan çalışma sistemine geçen birçok çalışanın ise işlerine devam etmeleri için en önemli araçları durumunda olan cihazlarda veri kaybının yaşanması ciddi sorun oluşturuyor. Ev ortamında işlerine daha verimli devam etmek isteyen çalışanların kişisel cihazlarına geçerken verilerini korumaları gerektiğini aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal’a göre, kişisel cihazlara geçerken veri kaybı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken önemli adımların olduğunu hatırlatıyor.

1. Mevcut verilerinizi bulut veya harici depolama alanına yedekleyin. Tüm verileri tamamen silmeyi ve sıfırdan başlamayı planlamıyorsanız, ev ortamında kişisel cihazınıza geçerken şirket cihazlarınızdan hangi verileri aktaracağınızı belirlemeniz gerekiyor. Yedeklerinizi oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok farklı online bulut depolama sağlayıcısı bulunuyor. Bunun yerine fiziksel kopyaları saklamayı tercih ediyorsanız, yedeklerinizi saklamak için harici bir depolama aygıtı da kullanabilirsiniz.

2. Hesaplarınızı kişisel cihazlarınızla senkronize edin. Kişisel cihazınızı hesaplarınızla senkronize edilecek şekilde yapılandırmak, tüm online verilerinizi kişisel cihazınızda kullanılabilir hale getirir. Böylece, cihazınızdaki işleri gerçekleştirmenizi çok daha kolay hale getirecek, dosyalarınız ve uygulamalarınıza kolaylıkla erişebileceksiniz.

3. Verilerinizi buluttan kişisel cihaza aktarın. Kişisel cihazınızı kullanmaya başladıktan sonra, iş cihazlarınızdaki tüm verileri aktarmanız gerekiyor. Dosyalarınızı aktarmak için Google Drive, Microsoft OneDrive, iTunes, iCloud veya başka bir bulut depolama programından faydalanabilirsiniz. Cihazı online depolama hesaplarınızla senkronize etme özelliğini bularak online klasörlerinizde yaptığınız tüm değişiklikler, kişisel ve şirket cihazlarınızda da kullanılabilir olur. Ayrıca sık kullanılan dosyalarla çalışırken cihazınızın hızını artırmak için bazı verileri cihazınızda yerel olarak saklamak isteyeceksiniz. Bunun için de dosyalarınızı aktarmanız gerekiyor.

4. Kişisel cihazınızdaki yazılımı güncelleyin. Yazılım uygulamaları genellikle çok sık güncellendiğinden, kişisel cihazınızın da güncel olduğundan emin olmalısınız. Bu yazılım güncellemeleri, kişisel cihazınızda bulunabilecek eski yazılım uygulaması modellerinde bulunmayan yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirecektir.

5. Kişisel cihazınızı yazılım tehditlerinden koruyun. Kişisel cihazınızdaki verileri şifrelemek, verilerinizi ve kimliğinizi korumak için önemli bir adımdır. Şirket cihazlarında bulunan güvenlik korumaları kadar güvenli olmayan kişisel cihazlarda pahalı veri ihlallerini önlemek için buna ihtiyacınız bulunacaktır. Kişisel cihazlarınızda tam donanımlı güvenlik sağlayan ve kötü amaçlı yazılımlara karşı sizi koruyan güvenlik yazılımlarına sahip olmanız gerektiğini unutmayın.