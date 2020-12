Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu: Torchlight 2

Geçtiğimiz aylarda GTA V, Civilization VI, Metro 2033 Redux ve The Long Dark Side gibi yapımları ücretsiz dağıtan Epic Games, yeni yıl öncesinde her gün belirlediği bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. Mağazanın bugünkü ücretsiz oyunu ise Torchlight II oldu.

Oyunun açıklama metni ise şöyle:

"Seçebileceğin dört sınıf sayesinde parmaklarının ucunda farklı oyun tarzlarından oluşan bir çeşitliliğe sahipsin. Kahramanını öne çıkaracak özel kozmetik özellikler ve görünümler ile her bir sınıf erkek veya kadın olarak oynanabilir. Eşli oyun modunu LAN veya İnternet üzerinden arkadaşlarınla ücretsiz oyna. Eşleştirme hizmetimiz bağlanmanı ve dünyanın dört bir köşesindeki insanlarla beraber oyun oynamanı sağlıyor. Birbirine bağlı devasa dünyasını ve Vilderan’ın çoklu kasaba ağını keşfet.



Yağmurda, karda, gündüz ve gece savaş. Bölüm rastgeleleştirme sayesinde her oynadığında yeni harita tasarımları, yollar, ganimetler ve yaratıklarla karşılaşacaksın. New Game Plus modunda oyun sen bitti demeden bitmez. Torchlight II’nin ana hikâyesini tamamladıktan sonra aynı karakter ile çok daha zorlayıcı bir yolculuk için tekrar başlayabilirsin. Çok çabalayıp edindiğin tüm yeteneklerin, altının ve ekipmanın yine sende kalır. Bu popüler özellikler Torchlight II’de geliştirilmiş bir şekilde geri dönüyor. Daha fazla seçenek, daha iyi efektler ve evcil hayvanın hâlâ sen uğraşma diye kasabaya gidip ganimetlerini satabiliyor."

15 gündür günü birlik ücretsiz oyun dağıtan Epic Games, dün de Solitairica isimli oyunu bedava yapmıştı.