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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 08:41 | Son Güncelleme:

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
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Her hafta verdiği bedava oyunlarla dikkatleri üzerine çeken Epic Games, gelecek hafta hangi oyunun fiyatını sıfırlayacağını paylaştı.

Uzay temalı oyunlarla ilgileniyorsanız Epic Games'in gelecek hafta ücretsiz dağıtacağı Star Wars Battlefront II: Celebration Edition dikkatinizi çekebilir. Alt Shift stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, Humble Games tarafından 2019 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı.

14 Ocak tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da Epic Games hesabınıza girip oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunun bugün için 270 TL fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Epic Gamesin yeni ücretsiz oyunu belli oldu

OYUNUN HİKAYESİ

Star Wars serisine ilgiliyseniz zaten bu oyunu mutlaka deneyimlemelisiniz. Capital Supremacy’nin çok oyunculu modunda blaster, ışın kılıcı ve Güç hakkındaki ustalığınızı geliştireceksiniz. Instant Action’da yapay zeka düşmanlarla savaşırken Co-Op görevleriyle arkadaşlarınızla birlikte oynayın.

İkonik gezegenlerde ve üç Yıldız Savaşları dönemindeki karakterlerle büyük çatışmalarda bulunurken, ek olarak 17 Aralık’ta başlayan Star Wars: The Skywalker’ın esinlendiği Güçlendirmeler ile yeni ve egzotik bir savaş alanında yoğun savaşlara katılın.

Epic Gamesin yeni ücretsiz oyunu belli oldu

BU HAFTANIN BEDAVA OYUNU: CRYING SUNS

Halihazırda ücretsiz olarak oyunculara sunulan oyun ise Crying Suns oldu. 

Crying Suns, gizemli bir şekilde çöken bir imparatorluğu araştıran bir uzay filosu komutanı olarak oynayacağınız taktiksel bir rogue-lite oyunudur. Hikâye bakımından zengin bu deneyimde, her başarılı deneme ile İmparatorluk ve karakter hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz.



2020 yılının en iyi oyunu: Assassin's Creed ValhallaUbisoft'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu; PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Sony PS4, PS5 dahil tüm platformlarda sorunsuz oynanabilen Assassin's Creed Valhalla, kullanıcılarına uçsuz bucaksız bir dünya sunuyor. Yan görevlerle birlikte 100 saati aşkın muhteşem bir oyun deneyimi sunan Valhalla'yı inceliyoruz.(Sponsorlu İçerik)
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