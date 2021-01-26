Epic Games bedava yaptı, ilgi büyük oldu

Uzay temalı oyunlarla ilgilenenler Epic Games'in geçtiğimiz hafta ücretsiz dağıttğı Star Wars Battlefront II: Celebration Edition'a büyük ilgi gösterdi. Alt Shift stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, Humble Games tarafından 2019 yılında ilk kez karşımıza çıkmıştı.

14 Ocak tarihinde Türkiye saatiyle 19:00 itibariyle Epic Games hesabına girenler, oyunu ücretsiz indirebildi. Oyunun bugün için 270 TL fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.



19 MİLYON KULLANICI İNDİRDİ

Oyunun bedava olmasıyla birlikte oyuncuların ilgisi de büyük oldu. Hatta oyun ücretsiz olduktan sonra bir süreliğine de sunucular çöktü.

Son açıklanan sayılara göre 19 milyondan fazla kullanıcı Star Wars Battlefront 2'yi ücretsiz olarak hesabına eklemiş. Electronic Arts Star Wars hesabının yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. 19 milyondan fazla kullanıcının oyunu hesabına eklemiş olması da cidden müthiş bir durum. Diğer oyunları da ortalama kaç kişinin aldığı büyük merak konusu.



OYUNUN HİKAYESİ



Star Wars serisine ilgiliyseniz zaten bu oyunu mutlaka deneyimlemelisiniz. Capital Supremacy’nin çok oyunculu modunda blaster, ışın kılıcı ve Güç hakkındaki ustalığınızı geliştireceksiniz. Instant Action’da yapay zeka düşmanlarla savaşırken Co-Op görevleriyle arkadaşlarınızla birlikte oynayın.

İkonik gezegenlerde ve üç Yıldız Savaşları dönemindeki karakterlerle büyük çatışmalarda bulunurken, ek olarak 17 Aralık’ta başlayan Star Wars: The Skywalker’ın esinlendiği Güçlendirmeler ile yeni ve egzotik bir savaş alanında yoğun savaşlara katılın.