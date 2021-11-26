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EOS coin nedir, özellikleri nelerdir?

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EOS coin nedir, özellikleri nelerdir

EOS coin, 4,1 milyar doları aşan rekor kıran bir ICO'nun ardından 2018'de piyasaya sürülen Delegated Proof-of-Stake kripto para birimidir. Odak noktası, geliştirme esnekliği, ağ ölçeklenebilirliği ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.

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EOS'u geliştiren şirket Block.one , Temmuz 2017'de sona eren bir yıllık ICO'da 4,1 milyar ABD dolarından fazla para topladı. Bu, kaydedilen en büyük ICO'yu oluşturuyor ve 2017'nin en büyük ikinci ICO'sunu (yani, 257 milyon dolar ile Filecoin) aşıyor. neredeyse 16 kez ve tüm zamanların en büyük ikinci ICO'su 2,5 kez.

Ardından, EOS'un blok üreticileri, 2018'de bir topluluk çabasıyla ana ağı başlattı. Bu bir olan Bahis ait yetki belgesi odaklanarak blockchain, geliştirme esnekliği, ağ ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı .

EOS, ana akım benimseme hedefiyle tasarlanmıştır ve bu nedenle yalnızca ölçeklenebilirliği en üst düzeye çıkarmaya çalışmakla kalmaz, aynı zamanda sağlam ve güvenli yazılımlarla kuruluşlara hizmet verir.

Bu amaca ulaşmak için seçilen konsensüs mekanizmasına son derece bağımlıdır ve 21 blok üreticisinin ve yedek adaylarının yönetimini çok önemli hale getirir.

EOS şu anda dört temel konuya odaklanıyor :

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Ölçeklenebilirlik "sağlam, verimli ve yüksek düzeyde yetenekli bir yazılım ortamı tarafından pazar dinamikleri tarafından belirlenen ihtiyaçları karşılamak için".

Geliştirici deneyimi "aklımızın ön saflarında yer alır" ve "çok çeşitli araçlar sağlayarak" optimize edilmiştir.

Kullanıcı deneyimi , güvenli, basit ve tanıdık arayüzlerle sorunsuz olmalıdır.

Kuruluşlar , yüksek performanslı bir fikir birliği mekanizmasına, mevzuata uygunluk araçlarına ve daha fazlasına dayanan “sağlam ve güvenli yazılıma” ihtiyaç duyar.

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