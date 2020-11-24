En iyi oyunlar belirlendi, ödüller sahiplerini buldu

Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan jüriler tarafından değerlendirildi ve kazanan oyunlar ödüllerine kavuştu.

22 Kasım 2020, Pazar günü saat 16:00’da gerçekleşen ödül töreninin kazananları, kategorileri ve oyun linkleri;

Yılın Oyunu: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey

Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey En İyi Mobil Oyun : VLMedia A.Ş. - Mech Wars: Multiplayer Robots Battle

: VLMedia A.Ş. - Mech Wars: Multiplayer Robots Battle En İyi PC Oyunu : Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey

: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey En İyi Konsol Oyunu : Erik Games - Alpha Invasion

: Erik Games - Alpha Invasion En İyi VR Uygulaması : Mekân Space - 2020: Interactive Art Collection

: Mekân Space - 2020: Interactive Art Collection En İyi Oyun Tasarımı : Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey

: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey En İyi Görsel Sanat : Stormling Studios - Transient

: Stormling Studios - Transient En İyi İşitsel Sanat : Clocknest Games - Olimdal

: Clocknest Games - Olimdal En İyi Yenilikçi Oyun : Siis Games - Sync: Party Hard

: Siis Games - Sync: Party Hard En İyi Anlatı : DT Games Entertainment - MONS

: DT Games Entertainment - MONS En İyi Hypercasual Oyun: Uncosoft - Repair My Car!

Gelecek Vaat Eden Geliştirici Ödülü:

Xenmentia Softworks - https://bit.ly/3lUNeSe

Catchy Games - https://apple.co/2J188Am

Jüri Özel Ödülü:

Orion Asistan Hizmetleri A.Ş. - Lands of Pharaoh: Episode 1 - https://bit.ly/39iUW5l

Simula Games - Truck & Logistics Simulator - https://bit.ly/2UPJ8yS