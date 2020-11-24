En iyi oyunlar belirlendi, ödüller sahiplerini buldu
2012 yılından beri ülkemizde geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT ve ATOM (Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin 2020 yılı etkinliği COVID-19 sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlendi.
Kristal Piksel’e yapılan başvurular oyun dünyasının, medyanın ve akademik camianın isimlerinden oluşan jüriler tarafından değerlendirildi ve kazanan oyunlar ödüllerine kavuştu.
22 Kasım 2020, Pazar günü saat 16:00’da gerçekleşen ödül töreninin kazananları, kategorileri ve oyun linkleri;
- Yılın Oyunu: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey
- En İyi Mobil Oyun: VLMedia A.Ş. - Mech Wars: Multiplayer Robots Battle
- En İyi PC Oyunu: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey
- En İyi Konsol Oyunu: Erik Games - Alpha Invasion
- En İyi VR Uygulaması: Mekân Space - 2020: Interactive Art Collection
- En İyi Oyun Tasarımı: Proud Dinosaurs - Macrotis: A Mother's Journey
- En İyi Görsel Sanat: Stormling Studios - Transient
- En İyi İşitsel Sanat: Clocknest Games - Olimdal
- En İyi Yenilikçi Oyun: Siis Games - Sync: Party Hard
- En İyi Anlatı: DT Games Entertainment - MONS
- En İyi Hypercasual Oyun: Uncosoft - Repair My Car!
- Gelecek Vaat Eden Geliştirici Ödülü:
Xenmentia Softworks - https://bit.ly/3lUNeSe
Catchy Games - https://apple.co/2J188Am
- Jüri Özel Ödülü:
Orion Asistan Hizmetleri A.Ş. - Lands of Pharaoh: Episode 1 - https://bit.ly/39iUW5l
Simula Games - Truck & Logistics Simulator - https://bit.ly/2UPJ8yS
- TOGED Onur Ödülü: Veysi İşler
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