En İyi Animeler Listesi - Fantastik, Romantik, Doğa Üstü En İyi 10 Anime Önerisi

Japonların bir çizim sanatını kullanarak çizdikleri çizgi filmlerdir. Çizim teknikleri kendilerine özgü olduğu için diğer animasyon ve çizgi filmlerinden bariz bir şekilde ayrılmaktadır. Animeler genel olarak mangaların sinemaya veya televizyonlara uyarlanmasıdır. Animelerde genel olarak insanların gözleri büyük çizilmektedir. Genel olarak insanların boyları biraz daha uzun çizilir. Bilgisayar aracılığıyla çizimler yapılabileceği gibi el ile de çizim yapılabilir. Animeler her türlü konuya sahip olabilir. Japonya’daki çağdaş animenin öncüsü olma sıfatıyla Osamu Tezuka bilinmektedir. Genç yaşlarında 8 mm olan kamerası ile kısa animasyonlar çekmiştir. Max Fleischer ve Walt Disney’den ilham alarak oluşturduğu bu animasyonlar kendisini takip eden diğer sanatçılarla birlikte farklı ve yeni bir stil ortaya çıkarmışlardır. 20 yüzyılın başlarında Japonlar Amerika, Rusya, Almanya ve Fransa devletlerinde kullanılan animasyon yapım tekniklerini keşfetmeyle anime tarihi başlamıştır. Japonya’da animasyon bu dönemlerde popüler hale gelmiştir. Amerika’da şovlar ve filmler için büyük bütçeler ayrılabiliyorken, Japonya’da küçük bütçeler ayrılıyor ve aktör yönünden eksiklikler bulunuyordu. Animelerde Japon karaktere benzemeyen kişiler ve Japonya’ya benzemeyen yerler oluşturulmuştur. Anime giderek gelişti ve 1980 yıllarında Japonya’da çok daha fazla anime üretilmeye başlanmıştır. 2000’li yıllarda da ise anime bütün dünyada popüler olmuştur. En iyi animelerin listesini sıralayalım.



1. One Piece



Başkahraman Monkey D. Luffy eskiden bir Korsan Kral olan Gol D. Roger’ın ardında bıraktığı hazineyi bulabilmesi için ve onun yerine Korsan Kralı olabilmek için denize açılarak uzunca bir maceraya atılmasını anlatır. Dünya üzerindeki en iyi animelerin listesinde bir numarada olan animedir.



2. Code Geass



Britanya İmparatorluğu 2010 senesinde Japonya’ya ilan ettiği bir savaşta en yeni olan silahlardan Knightmare Frame ile Japonya’yı istila eder. Alan 11 ismiyle Japonya ismi değiştirilir ve artık vatandaşlar 11 ile isimlendirilir. Japonya’da yaşamakta olan Britanyalı Lelouch ise Britanya’yı yok etmek üzere kendisine söz verir.



3. One Punch Man



Animenin baş karakteri olan Saitama ile ilgili konuya sahiptir. Saitama herhangi etkileyiciliği bulunmayan, oldukça sıradan ve kel biridir. Sıradan olsa da kendisi için rakipler arar. Sorun işte bu noktada başlamaktadır ve karşısına çıkan her rakibini tek bir yumruğuyla hücrelerine kadar ayırır. Saitama kendisi için kötü ve güçlü bir rakip bulabilecek mi?



4. Boku No Hero Academia



İnsanların özel güçlerinin olduğu bir dünyada geçen konusuyla fantastik bir animedir. Izuku Midoriya’nın özel bir gücü bulunmuyor ama baş kahraman olan All Might’ın gülümseyerek insanları kurtardığını gördüğü için oda kahraman olmak istemektedir ve bu şekilde hikaye başlar.



5. Kiseijuu: Sei no Kakuritsu



Uzaylılar tarafından dünyaya gönderilmiş olan parazit isimli küçük uzaylılar insanların burun delikleri ve kulaklarından vücutlarına girerek onların beyinlerini kontrol etmeye başlar. Tokyo’da anne ve babasıyla yaşamakta olan İzumi Shinichi’ye parazit bir türlü giremez.



6. Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru



Sorunlu bir lise öğrencisini düzeltmek isteyen öğretmeni onu Kamu Hizmeti isimli kulübe girebilmesi için zorlar. Bu kulüpte kendisi gibi sorunlu kişiler bulunur.



7. Great Teacher Onizuka



Eski bir motosiklet çete üyesi olan Onizuka’nın çete üyeliğini bırakmasından sonra en iyi öğretmen olmayı amaçlamaktadır.



8. Kingdom



Eski Çin döneminde savaş sırasında ailesin kaybetmiş olan Hyou ve Shin isimli iki çocuk bulunur. Bu iki çocuğun hayatı çok farklı ilerlemektedir.



9. Hajime no Ippo



Ippo bir lise öğrencisidir. Bir gün bir çetenin elinden kendisini kurtaran bir boksör nedeniyle kendisi de boksör olmak ister.



10. Death Note



Ölümlerden sorumlu olan Ryuk’un dünyada ölüm defterini kaybetmesiyle hikaye başlar. Deftere kimin ismi yazılırsa o kişi ölür.