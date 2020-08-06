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BBC Türkçe
Haber Giriş: 06.08.2020 - 05:59,Son Güncelleme:

Elon Musk'ın 'Mars gemisi' prototipi, uçuşunda başarılı

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Elon Musk'ın 'Mars gemisi' prototipi, uçuşunda başarılı
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SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship'in (Yıldız Gemisi) prototipi 150 metrelik uçuş testini başarıyla geçti.

İnsansız bir şekilde yapılan denemede araç yerden yükseldikten sonra ayaklarını açarak geri iniş yaptı. Starship'te kullanılacak Raptor adlı motorun, gelecekte insanları Ay ve Mars'a götürmesi planlanıyor.

Raptor motoru için bir yıldır yeni bir test yapılmamıştı. Test uçuşundan kısa bir süre sonra Twitter'da paylaşımda bulunan Elon Musk, "Mars gerçekçi bir hedef" dedi. Sıvı metan ve sıvı oksijenle çalışan Raptor motorunun gelecekte dünya dışı yolculuklarda kullanılması hedefleniyor.

Starship'te bu motorlardan altı adet bulunacak. Uzay aracı tek seferde 100 kişiyi taşıyabilecek.

Dünyanın yer çekimini yenebilmesi için Starship'i başka bir araç yörüngeye taşıyacak. Super Heavy (Süper Ağır) adlı bu araçta da 31 adet Raptor motoru bulunacak. NASA, 2020'lerde insanları Ay'a götürmek için üç potansiyel araç belirlemişti. Starship de onlardan biri.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Ay'ın etrafında bir tur atmak için Starship'ten bilet alanlar arasında bulunuyor.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, insanları "gezegenler arası bir tür haline dönüştürme vizyonu" için Mars'ı kolonileştirmeyi hedefliyor.

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