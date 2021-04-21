Elephone Winnovo T1 ve Winnovo T2 incelemesi

Özellikle pandemi ile birlikte evde daha çok zaman geçirmemizden dolayı iş, eğitim ve elbette eğlence dünyamızı da eve sığdırmak durumunda kaldık. Bu nedenle bilgisayar ve tablet satışlarında da büyük bir artış yaşandı. Bu kapsamda Elephone de tablet üreticilerinden biri ve yeni nesil tabletleri olan Winnovo T1 ve T2 modelleriyle dikkat çekiyor.

Bu tabletler giriş seviyesi ürünler olduğundan fiyatlar da 1000 TL'nin altında yer alıyor. T1 679 TL fiyat etiketiyle satılırken, daha büyük ekranlı model olan T2 ise 989 TL'lik fiyata sahip. Peki bu tabletler hangi teknik özelliklere sahip? Kullanıcıların bir tablette aradığı özellikleri üzerinde bulunduruyor mu?

Öncelikle T1 ile başlayalım. 7 inç'lik küçük bir ekrana sahip olan Winnovo T1, 32 GB dahili hafıaya sahip. Android 9 Pie işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan ürünün işlemci tarafında ise Rockchip imzası var. Kalem desteği bulunmayan cihaz, 1200x800 piksel çözünürlük sunan bir IPS ekran paneli kullanıyor.



Bluetooth desteğine de sahip olan Winnovo T1, 2 GB RAM'le geliyor. Hücresel bağlantı desteği bulunmayan cihaz, Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilirken, batarya tarafına geldiğimizde ise 2800 mAh kapasiteli bir bataryadan enerjini alıyor.

Cihazın hem ön hem arka yüzünde 2.0 MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kamera da yer alıyor ve görüntülü görüşme ya da uzaktan eğitim için bu kameradan faydalanabiliyorsunuz.

Winnovo T2 ise az önce belirttiğimiz gibi T1'e kıyasla daha büyük bir ekrana sahip. 10 inç'lik ekranla gelen ve 1280x800 piksel ekran çözünürlüğü sunan Winnovo T2, 32 GB dahili hafızaya sahip. İşlemci ve işletim sistemi söz konusu olduğunda da aynı özellikleri sunan ürün, daha büyük bir kasaya sahip olması nedeniyle 6000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor ve daha uzun ömürlü bir batarya ile geliyor.

Sonuç itibariyle giriş seviyesi bir tablet arıyorsanız ekran büyüklüğünü de dikkate alarak Winnovo T1 ya da T2 modellerinden birini tercih edebilirsiniz. Ancak yüksek performanslı bir tablet arıyorsanız diğer kesenin ağzını biraz daha açmanız gerekiyor.