Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden önemli açıklama

Açıklama metni şöyle:



"Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaret şirketleri tarafından, öncelikli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması adına, tüm tedbirlerin alınması için en üst düzeyde çalışılmaktadır.

Maalesef, dijital pazaryerleri üzerinden mağaza açarak satış yapan bazı işletmelerin, fiyatlarını yükselttiği gözlemlenmiştir. Her ne kadar ürünlerin fiyatlarını pazaryerlerinde üye işletmeler belirleme yetkisine sahip olsa da sektörümüz, Ticaret Bakanlığımız ile birlikte uyum içinde çalışmaya özen göstererek haksız fiyat uygulamalarına karşı gereken incelemeleri hassasiyetle yapmakta ve tedbirler almaktadır.

Bu bağlamda e-ticaret şirketleri tarafından, pazaryerlerine üye firmalara düzenli olarak fiyat politikalarına yönelik bilgilendirmeler ve gerekli uyarılar yapılmaktadır. Piyasa normalleri dışında fiyatlama yapıldığı tespit edilen yüzlerce ürün, pazaryerlerine üye işletmelerin bilgisi dahilinde hali hazırda satışa kapatılmıştır. Satıcı firmalar tarafından yapılan fiyat güncellemelerine sınırlamalar getirilmiş ve düzenli kontroller devam etmektedir.

Öte yandan, piyasada ihtiyaç duyulan ürünlerde tüketicilerin tedarik sorunu yaşamaması da gözetilmektedir. Bu konuda doğrudan satış uygulaması olan bazı e-ticaret şirketlerimiz, sorun yaşanan ürün gruplarının satışlarını doğrudan üstlenerek fahiş fiyat uygulamalarını engellemekte ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Online alışveriş yapan tüm e-ticaret müşterileri sürecin etkin yönetilmesine katkı sağlayarak, haksız kazanç teşkil ettiği düşünülen tedarikçi firmaları, e-ticaret şirketlerinin çağrı merkezlerine telefonla bilgi vererek, bu konu özelinde hazırlanan “şikayet et” butonları ile veya e-posta yoluyla bildirilmektedir.

ETİD olarak, bir taraftan gerek müşteri memnuniyetinin sağlanması gerekse Ticaret Bakanlığı ilgili mevzuatlarının yerine getirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."